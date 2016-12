Agrarbudget 2017: Mehr Geld für Versicherung und Bienen

19.12.2016, 14:40 Uhr

Gleich viel gab Oberösterreich schon 2016 für Landwirtschaft aus. 2008 waren hingegen noch 104 Millionen Euro budgetiert. Die Verringerung habe damit zu tun, dass gewisse Programme "nicht mehr so intensiv in Anspruch genommen werden", sagt Agarlandesrat Hiegelsberger. Nachsatz: "Mit dem Agarbudget 2017 können wir aber alle notwendigen Fördermaßnahmen und neue agarpolitische Initiativen finanzieren".Unter diesen neuen Initiativen fallen auch die Mittel für Versicherungsförderung. Diese erhöht sich im 2017er-Budget um eine halbe Million Euro. Künftig können sich Landwirte, mit Unterstützung des Landes, gegen Hochwasser, Dürre, Frost und Hagelschäden versichern. Apropos Frost: Nachdem im Frühjahr 2016 massive Frostschäden ganze Ernten vernichteten, werden noch nunmehr 920.000 Euro an 65 betroffene Betriebe ausbezahlt.Ein Bugetplus gibt es auch bei den Mitteln für Bergbauernförderung – zudem startet 2017 ein neues Bienenzentrum in Oberösterreich. Das Land lässt sich dieses unabhängige und weisungsfreie Zentrum 150.000 Euro kosten. Dessen Hauptaufgabe wird Beratung und Vernetzung von Landwirtschaft, Imkerei, Behörden, Pädagogik und Bevölkerung liegen.Obwohl die Landwirtschaft einer der großen Wirtschaftszweige in OÖ ist, sind die heimischen Landwirte nach wie vor stark auf öffentliche Mittel angewiesen: Ein durchschnittlicher Landwirt erlöst 75 Prozent seines Einkommen aus Landes-, Bundes- und EU-Förderungen, heißt es von Seiten des Landes.Allerdings: Würden zehn Prozent mehr lokale Lebensmittel gekauft, könnte das 20.000 neue Jobs im Agarbereich in Oberösterreich schaffen, rechnet Agarlandesrat Max Hiegelsberger vor.