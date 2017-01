Gerstorfer gegen Stelzer: Zwist um Frauenressort

26.01.2017, 07:00 Uhr

"Für mich war im Sommer klar, dass das Frauenressort von mir zur damals neuen Landesrätin Birgit Gerstorfer wandert – es gehört nun mal in die Hände einer Frau", erklärt Stelzer. "Genauso klar ist es, dass das Frauenressort in Zukunft wieder von einer OÖVP-Landesrätin geführt wird, sobald ein Wechsel ansteht. So haben wir das damals vereinbart."

"Vereinbarung ist ein zu kräftiger Ausdruck"

SPÖ-Landesrätin Birgit Gerstorfer sieht das anders. "Vereinbarung ist ein zu kräftiger Ausdruck. Herr Stelzer hat das von sich aus gesagt. Ich möchte das Ressort gerne beibehalten", so die Landesrätin, die immer wieder betont, dass ihr Frauenpolitik ein großes Anliegen sei. Noch steht der Zeitpunkt, an dem Landeshauptmann Josef Pühringer sein Amt zurücklegt, nicht fest. Im Zuge dessen wird eine ÖVP-Frau in die Regierung einziehen. Wer das sein könnte und ob sie die Frauenagenden überhaupt übernehmen möchte, steht noch nicht fest. Stelzer sagt dazu: "Es gibt zahlreiche kompetente Politikerinnen innerhalb der OÖVP. Die neue OÖVP-Landesrätin wird frischen Schwung in die Frauenpolitik bringen."