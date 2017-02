Medizintechnik: OÖ und New York arbeiten in Zukuft zusammen

02.02.2017, 05:30 Uhr

Roboter-OPs sind auf dem Vormarsch

Weitere Artikel über den Delegationsbesuch in New York:

Am 1. Februar unterzeichneten der Medizintechnikcluster OÖ und sein New Yorker Pendant, das NYC Medical Technology Forum, einen "Letter of Intent". Damit will man zukünftige Zusammenarbeit zwischen Forschung, Lehre und Wirtschaft quer über den Atlantik – zwischen OÖ und New York – stärken. "Es ist dies das erste derartige Agreement, dass mit einem ausländischen Cluster abgeschlossen wurde", sagt Wirtschaftslandesrat Michael Strugl.Und Landeshauptmann Josef Pühringer ergänzte: "Es ist nicht selbstverständlich, dass wir hier in New York Zugang haben. Für die Entwicklung der Medizin-Fakultät in Linz sowie Oberösterreich als Medizintechnik-Standort sind Kooperationen zentral. Reisen stoßen Türen auf und Kooperationen an", so Landeshauptmann Pühringer.Das Mount Sinai Hospital mit ihren 1800 Studenten und der Zentrale direkt am Central Park ist eines der führenden Krankenhäuser des Großraums New York. Auf mehrere Standorte in ganz Manhatten verteilt, ist das Hospital im Bereich der roboter-gestützten Operationstechnik führend. Über 7500 Operationen wurden seit 2004 mit Hilfe von Robotern durchgeführt – viele davon mit Hilfe mit dem sogenannten DaVinci-Operationssystem. "Wenn wir so operieren, haben die Patienten weniger Schmerzen, der Heilungsverlauf verbessert sich und es bleiben weniger sichbare Narben", so Michael Palese.Der Sohn von Peter Palese arbeitet ebenfalls am Mount Sinai Hospital und dort ist einer der führenden Urologen. Mittlerweile sei es auch fast unmöglich in New York Chirurgie ohne Roboter-Hilfe anzubieten, meint der Experte. Einziger Knackpunkt des "Systems der Zukunft" seien die Kosten. Eine DaVinci-Maschine kostet bis zu 2,5 Millionen Euro – amortisiert hat sich sie frühestens nach fünf Jahren. Für privatwirtschaftlich geführte Krankenhäuser in den USA ist das oft ein zu langer Zeithorizont. In OÖ hingegen verfügt nur das Krankenhaus in Rohrbach über ein DaVinci-OP-System. Verantwortlich dafür: natürlich auch die Kosten – allerdings sind diese nicht vom Aufsichtsrat einer Firma, sondern von der Landespolitik zu verantworten.