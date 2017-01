Das ändert sich 2017

05.01.2017, 07:00 Uhr

Aus für Roaming

Grundsätzlich war für Juni 2017 das komplette Aus für Roaming-Gebühren in der EU vorgesehen. Um Missbrauch vorzubeugen, kommen jetzt aber neue Bedingungen dazu. "90 Tage soll man ohne Aufschlag im Ausland zum selben Tarif wie in der Heimat telefonieren und surfen können. Nach dieser Frist muss man sich wieder im heimatlichen Netz einloggen. Es steht den Mobilfunkanbietern jedoch frei, kein oder ein größeres zeitliches Limit zu setzen", erklärt die Konsumentenschützerin der AK. Neu wird 2017 der 50-Euro-Schein. Ab April werden die Geldscheine mit überarbeitetem Design und verbesserten Sicherheitsmerkmalen ausgegeben. "Aus" dagegen heißt es im April für das Antennensignal DVB-T. "Hier brauchen noch 50.000 bis 70.000 Betroffene neue Boxen", sagt Weiß. Und 2017 wird auch umweltfreundlicher: "Nachdem der REWE-Konzern – Billa, Merkur, Bipa, Penny, Adeg – angekündigt hat, auf Tragtaschen aus Plastik zu verzichten, beschlossen nun Lidl und Hofer den Umstieg auf anderes Material."Mehr Information finden Sie auf der Homepage der AK OÖ , via E-Mail konsumentenschutz@akooe.at oder telefonisch: 050/6906-2.