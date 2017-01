Donaukreuzfahrten auf Erfolgskurs

30.01.2017, 12:46 Uhr

Seit 2006 haben sich die Anlegungen in Oberösterreich mehr als verdreifacht.

OÖ. 240 Kabinenschiffe sind aktuell auf der Donau unterwegs. 175 davon befahren den österreichischen Teil des Flusses. Im vergangenen Jahr legten sie insgesamt 1.659 mal in Oberösterreich an, wobei ein Großteil dieser Anlegungen in Linz und in Engelhartszell stattfindet. „Die Wertschöpfung an Land ist dabei nicht zu unterschätzen“, so Friedrich Bernhofer, Vorsitzender der Werbegemeinschaft Donau Oberösterreich (WGD OÖ) – derzeit sei diesbezüglich eine Studie in Arbeit. Bei geschätzten 200.000 Personen die in Linz jährlich an Land gehen, dürfte hier doch ein beachtlicher Wert entstehen.

„Kreuzfahrtteilnehmer kommen wieder“

A-Rosa in Engelhartszell

Verschiedene touristische Angebote an Land sollen dies noch unterstützen. Interessant ist beispielsweise das geplante Angebot „Home Visiting“, wobei die alltäglichen Lebensumstände der Oberösterreicher, für Touristen erlebbar gemacht werden sollen. Der Baumkronenweg in Kopfing oder das Stift Sankt Florian sind weitere Attraktionen die in die Kreuzfahrtangebote eingebunden werden. Derzeit seien die Teilnehmer eher älter, erklärt Berndorfer, aber auch für Jüngere soll es in Zukunft mehr Angebote geben, so bietet Disney seit vergangenem Jahr Schiffstouren an, die auf Familien mit Kindern abzielen. Die Preise bewegen sich dabei zwischen 500 und mehreren Tausend Euro. „Viele ehemalige Kreuzfahrtteilnehmer kommen außerdem als Individualtouristen wieder“, so Bernhofer zu den positiven Nebeneffekten der Donaukreuzfahrt – und auch die Besatzungen der Schiffe seien als Konsumenten ein nicht zu verachtender Faktor, ergänzt der Kapitän und Schifffahrtsexperte Otto Steindl.Eine besondere Kooperation gelang der WGD OÖ und der Marktgemeinde Engelhartszell mit der deutschen A-Rosa Flussschiff GmbH. Die Ein- und Ausschiffung der A-Rosa-Schiffe bedeuten neben einem Anstieg der Anlegezahlen eine beachtliche Wertschöpfung für die Region. In Engelhartszell wird noch heuer eine zweite Schiffsanlegestelle mit zusätzlichen Parkmöglichkeiten eröffnet.