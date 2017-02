„In Marktnischen behaupten“

07.02.2017, 10:04 Uhr

eccontis-Geschäftsführer Michael Nösslböck über „120 Sekunden“

Nösslböck: Wir beraten viele kleine und mittelständische Unternehmen, die mich in Bezug auf ihre Innovationen und Entwicklungen, die sie mit hoher Kreativität und Freude betreiben, begeistern. Diese Unternehmen behaupten sich oft exzellent in sogenannten Marktnischen, erzielen wirtschaftliche Erfolge und sind ein guter Arbeitgeber in der Region. Wir unterstützen sehr gerne Initiativen, wie „120 Sekunden“, die kreativem und innovativem Potenzial die Möglichkeit geben, sich und ihre Erfindung zu präsentieren. Aus der einen oder anderen Idee entsteht eine nachhaltige betriebliche Tätigkeit, die zur Belebung der Wirtschaft beiträgt.Der Steuerberater deckt zum einen eine Reihe von fachlichen Themenstellungen ab, wie etwa Steuerrecht, Gesellschaftsrecht, Arbeits- und Sozialversicherungsrecht, Finanzierung, Planungsrechnung, die für einen Unternehmensgründer wesentlich und zu beachten sind. Zum anderen ist er auch ein kompetenter Wegbegleiter, Berater und oft auch eine Vertrauensperson für den Unternehmensgründer und später auch etablierten Unternehmer. Natürlich unterstützt und entlastet der Steuerberater junge Unternehmen durch die Übernahme von Dienstleistungen im Rechnungswesen.Ein „Patentrezept“ gibt es leider nicht. Aus meiner Sicht muss die Erfindung etwas „Neues“ in Bezug auf Technik, Verfahren, Form, Aussehen, Einsetzbarkeit und Anwendung bieten. Weiters muss das „Neue“ ein Bedürfnis bzw. eine Nachfrage am Markt abdecken. Nicht zuletzt bedarf die Einführung des „Neuen“ betriebswirtschaftlicher Kenntnisse bzw. Unterstützung, insbesondere in den Bereichen Vertrieb, Marketing und Finanzierung.