Info-Termine nicht verpassen

08.02.2017, 11:45 Uhr

Johannes Kepler Universität Linz (JKU) beantwortet. "Wir helfen bei allen praktischen Fragen rund um die Studieneingangsphase und Stipendien. Besonders wenden wir uns an die Quereinsteiger, die jetzt im Sommersemester ihr Studium beginnen", erklärt Dieter Linemayer, stellvertretender Leiter des Studierendenservice der JKU. Wer im erst kommenden Herbst mit der Uni beginnt, sollte aber keinesfalls die Fristen für jene Studien versäumen, für die es ein Aufnahmeverfahren gibt: Ab 1. März kann man sich für Wirtschaftswissenschaft, Sozialwirtschaft und Humanmedizin anmelden.

Die Fachhochschulen Oberösterreichs (FH OÖ) öffnen am 17. März ihre Pforten. Ab neun Uhr kann man sich an allen vier Standorten in Hagenberg, Linz, Steyr und Wels zu allen Studien informieren – zum Beispiel auch über den neuen Masterstudiengang Bauingenieurwesen Hochbau in Wels.Wer sich für den Lehrberuf und die damit verbundene neue Ausbildung interessiert, sollte die Tage der offenen Tür an der Pädagogischen Hochschule Linz am 9. März und der Pädagogischen Hochschule der Diözese Linz am16. Februar nicht verpassen.