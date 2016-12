Smart Voter gesucht!

21.12.2016, 00:01 Uhr

Der Smart City Award:

Unter dem Motto „Greening the City“ begibt sich der Klima- und Energiefonds in Kooperation mit dem Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie auf Ideensuche und schreibt heuer erstmals den Smart City Award aus: Ein Online-Wettbewerb soll BürgerInnen und (zivilgesellschaftliche) Organisationen motivieren, eigene, konkret greifbare Smart City-relevante Ideen zu entwickeln und eigenverantwortlich in einem überschaubaren Rahmen umzusetzen. Ziel ist, das Konzept der Smart City in weiten Bevölkerungskreisen zu verbreiten.

In Phase 1 werden Ideen-Videos gesammelt, die von Smart Votern beurteilt werden. In Phase 2 geht es um die Umsetzung – gelingt diese zeitgerecht, winken als Gewinn 50 Mal 500 Euro.Smart Voter können alle volljährigen in Österreich lebenden Menschen werden, sofern sie nicht selbst am Smart City Award teilnehmen oder an Planung und Durchführung desselben beteiligt sind. Die Tätigkeit als Smart Voter erfolgt ehrenamtlich.Ein kurzes E-Mail an smart-city-award@klimafonds.gv.at mit Namensangabe und Darlegung der Motivation. Danach erfolgt die Einladung zur Registrierung auf www.smart-city-award.at - Im Zeitraum von 9. Jänner bis 28. Februar 2017 werden nach dem Zufallsprinzip 2-Minuten-Videos zugeteilt.- Die Bewertung erfolgt anhand einiger Leitfragen, die an die Smart Voter übermittelt werden.- Jedes Ideen-Video muss von insgesamt drei Smart Votern beurteilt werden. Positiv beurteilte Ideen-Videos werden laufend auf www.smart-city-award veröffentlicht.- Die ersten 50 nominierten TeilnehmerInnen haben bis 15. Juni 2017 Zeit, ihre Pläne zu realisieren und das wiederum in einem maximal zweiminütigen Aktions-Video zu dokumentieren. Entsprechen die Umsetzungen den Teilnahmebedingungen, werden sie mit 500 Euro prämiert. Die GewinnerInnen des Smart City Awards werden bis 31. August 2017 benachrichtigt.