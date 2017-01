Viterma: Ein neues Bad in 24 h

19.01.2017, 20:00 Uhr

fugenlos – barrierefrei – rutschfest

hat sich auf barrierefreie Badumbauten spezialisiert. Insbesondere Sicherheit im Badezimmer sowie die rasche Umsetzung der individuellen Badsanierung stehen im Mittelpunkt.berät Sie gerne unverbindlich bei Ihnen zu Hause.Das Angebot vonbeinhaltet Duschböden, welche aus einem zu 100% rutschhemmenden Material bestehen. Komplett wegfaltbare Duschtrennwände und pflegeleichte, fugenlose Paneele an den Wänden erleichtern die Reinigung immens. Da sich keine Fliesen und Fugen in der neuen Dusche befinden, hat Schimmelbildung keine Chance! DieBadezimmereinrichtungen bestechen durch praktische, ästhetische und pflegeleichte Möbel. Der Boden wird mit schönen, funktionalen Klickböden in Holz- oder Stein- Design ausgestattet – ganz nach Ihren Wünschen! DerBadprofi bietet zudem Klappsitze und Wandgriffe für Duschen an, welche die tägliche Körperhygiene komfortabler und einfacher machen. Wer nicht gleich das komplette Bad sanieren lassen möchte, kann auch nur die Badewanne in kürzester Zeit durch eine barrierefreie Dusche ersetzen lassen.

• 100% dicht, keine Silikonfugen an den Problemstellen• Barrierefreiheit sowie optimale Raumnutzung• schnellstmögliches Renovieren, kein Ausweichen nötig• einzigartiges Umbaukonzept: geräuscharm und sauber• ein Ansprechpartnerviterma ist ein Unternehmen, das sich auf professionelle Badsanierungen in einzigartiger Geschwindigkeit spezialisiert hat. Die Kernmärkte sind Österreich, Schweiz und Deutschland.Das Sortiment umfasst Teil- und Komplettbadsanierungen. Bei einer Teilsanierung wird Ihre alte Dusche oder Badewanne durch eine neue barrierefreie Dusche ersetzt. Nach einer Komplettsanierung befinden sich in Ihrem neuen Badezimmer eine bodenebene Dusche, ein hochwertiger Boden sowie neue Wände, eine neue Decke und neue Möbel.Bei viterma erfolgen alle Arbeiten aus einer Hand – und die Kunden erhalten perfekt aufeinander abgestimmte, maßgefertigte Komponenten. Neben der Vor-Ort-Beratung und der Umsetzung innerhalb kürzester Zeit, können sich die Kunden auf eine Fixpreisgarantie verlassen.Nutzen Sie die Möglichkeit einer unverbindlichen Beratung bei Ihnen zu Hause. Mehr Infos erhalten Sie unter www.viterma.com Rutschige Badewanne mit hohem Einstieg, Fugenprobleme und schwer zu reinigende Oberflächen.Barrierefreie, rutschfeste Dusche mit wegfaltbarer Duschtrennwand und fugenlosen, pflegeleichten Paneelen an der Wand.Viele zufriedene Kunden teilen ihre Freude mit dem Bäderprofi. So auch Frau Giot.Da ihre Nachricht die 700. Referenz ist, bat viterma zum Interview.Nachdem mein Mann und ich nun beide in der Pension sind, war es uns wichtig vorzusorgen und die alte Badewanne (Bj. 1980) gegen eine barrierefreie Dusche zu tauschen. Wir haben uns im Vorfeld auch über verschiedene Medien informiert und bereits zwei Angebote von regionalen Sanitärinstallateuren eingeholt.Das Inserat von viterma haben wir durch Zufall in der Zeitung entdeckt und uns im Internet das viterma-Video angesehen. Dort wurde der Ablauf geschildert und erklärt wie so ein Badumbau in 24 Stunden (3 Tage a 8 Stunden) funktioniert. Da dachten wir uns, dass es schon echt cool wäre, wenn wir das Bad so schnell wieder benutzen könnten. Und das die Wände fugenlos sind, war uns auch sehr sympathisch. Also haben wir bei viterma angerufen und kurze Zeit später war auch schon ein Badberater bei uns zu Hause. Dieser zeigte uns gleich am Laptop welche Armaturen, Möbel und Farben es gibt. Die Kosten für den Umbau waren zwar an unserer gesetzten Grenze, aber es war uns einfach wichtiger, dass der Umbau schnell und ordentlich von statten geht.Ich hatte anfangs Angst um unseren erst kürzlich neu verlegten Holzboden. Aber diese Sorgen waren unberechtigt! Die Monteure kamen, deckten alles sehr genau mit einem Staubschutzflies ab, arbeiteten wirklich sauber und entsorgten auch gleich die alte Einrichtung. Die Arbeiter waren sehr angenehm und kompetent. Sie fragen sogar ob sie am Abend länger arbeiten können, damit der Umbau bereits in zwei Tagen erledigt ist. Natürlich war das kein Problem und wir konnten schon am Abend des zweiten Tages unsere neue Dusche benutzen – einfach genial!Ich bin froh, dass wir das Bad umbauen ließen, so haben wir für die Zukunft vorgesorgt. Wenn Freunde zu Besuch sind, kommt immer wieder die Frage auf was denn jetzt besser sei: Fliesen oder Wandpaneele? Solche Paneele sieht man ja doch eher selten. Ich bin ganz klar für die Wandpaneele! Es ist wesentlich einfacher das Bad zu reinigen und man muss keine Angst vor verschmutzen Silikon- oder Fliesenfugen haben, denn die gibt es ja nicht.0800 20 22 19 (gebührenfrei)oder 0676 977 22 03info@viterma.comÜber 800 Referenzenzufriedener Kundenfinden Sie unter: