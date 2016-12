Rock In Vienna 2017: Die Toten Hosen und Kings Of Leon rocken die Insel

19.12.2016, 16:53 Uhr

Vier Tage lang dauert das Festival, das dieses Jahr auf stilistische Vielfalt setzt: Bands aus den Bereichen Hip Hop, Pop und Punk sind im Programm.

DONAUSTADT, FLORIDSDORF. Der Zeitraum für das Rock In Vienna 2017 steht fest: Von 2. bis 5. Juni wird das Festival auf der Wiener Donauinsel stattfinden. Bisher war das Rock In Vienna-Festival für seine qualitativen Acts aus dem Metal- und Rock-Bereich bekannt. Mit diesem Grundsatz wird bei der dritten Ausgabe gebrochen, denn 2017 werden auch die Genres Pop, Hip Hop und Punk auf der Donauinsel vertreten sein.

Tickets für das Rock In Vienna 2017

Dass die Punk-Ikonen Die Toten Hosen als Headliner auftreten werden, war bereits seit einiger Zeit bekannt. Die fünf Düsseldorfer und Wien verbindet eine lange und spezielle Freundschaft und so verwundert es nicht, dass man sich nach zahlreichen Burgtheaterkonzerten zum 35. Bandjubiläum die Ehre auf der Insel gibt. Nun sind weitere Acts bestätigt worden:Insgesamt haben die Amerikaner bereits 42 Millionen Tonträger verkauft und auch das siebte Studioalbum "Walls" war ein voller Chart-Erfolg.2006 lernte sich das US Hip-Hop-Duo auf MySpace kennen, zwei Jahre später begann die musikalische Zusammenarbeit. 2009 erschien die erste EP. Von da an ging es rasant nach oben: Ihr 2012 erschienenes Album "The Heist" wurde mit vier Grammy Awards ausgezeichnet.Pop mit gedankenvollen Texten und schönen Melodien bieten Silbermond an. Das neueste Album "Leichtes Gepäck" wurde im berühmten Blackbird Studio B in Nashville aufgenommen (so wie übrigens auch Kings of Leons "Sex on Fire").Sie werden in einer Reihe mit den größten deutschen Rockbands genannt und sind vor allem für ihre Live-Shows bekannt. Mit Songs wie "DNA", "Make a Wish" und "Gentleman of the Year" knüpfte das Album "Beatsteaks" 2014 nahtlos an ihre bisherigen Erfolge an.Der deutsche Rapper hat in den letzten drei Jahren nicht nur einige Preise gewonnen: Für "Zum Glück in die Zukunft" gab es Gold, für "Lila Wolken" sogar Platin. Spielend provokant, humorvoll und gleichzeitig melancholisch schlägt er sympathisch glaubwürdig eine Brücke, die weit über Hip-Hop hinausgeht.Für kurze Zeit gibt es 4-Tages Festivalpässe um 139,90 Euro auf www.myticket.at www.oeticket.com , www.wien-ticket.at und an allen bekannten VVK-Stellen.VIP-Pässe (Fast Lane und garantierter Zugang zum Front-Of-Stage Bereich) sind ausschließlich auf www.rockinvienna.at/tickets um 349,90 Euro erhältlich.