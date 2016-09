Seasick Steve im Gasometer live erleben – Gewinnspiel

29.09.2016, 18:34 Uhr

Nach seinem Mini-Auftritt im Wiener Supersense kommt der Bluesmusiker Seasick Steve am 27. Oktober zurück nach Österreich. Wir verlosen 3x 2 Karten für das Konzert im Gasometer.

Später Karrierestart

ÖSTERREICH. Latzhose, Karohemd, grauer Rauschebart und selbsgebaute Gitarren sind die Markenzeichen des Bluesmusikers Seasick Steve, der am 27. Oktober im Wiener Gasometer Songs aus seiner Zeit als Wanderarbeiter und Straßenmusiker zum besten geben wird. Als Vorband begleitet ihn der Vorarlberger Americana-Musiker Prinz Grizzley.Sein erstes Album nahm Seasick Steve (sein Künstlername beruht wirklich darauf, dass er seekrank ist) erst spät auf: Zwar machte er sich in "jungen" Jahren als Studiomusiker und Produzent unter anderem für Bikini Kill und Modest Mouse einen Namen, entschied sich aber erst 2004 im Alter von 63 Jahren dazu, seine erste eigene Platte "Cheap" aufzunehmen.

Neues Album im Oktober

Mittlerweile hat Seasick Steve sieben Alben herausgebracht, das achte Album "Keepin' The Horse Between Me And The Ground" erscheint am 7. Oktober. Wer dabei sein will, wenn Seasick Steve am 27. Oktober seine neuen Songs im Gasometer präsentiert, kann die Frage am Ende des Beitrags beantworten. Die Gewinner werden per E-Mail verständigt.27. Oktober 2016, 20 UhrGasometer, Guglgasse 6, 1110 WienVorverkauf: 45 Euro