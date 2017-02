Abnehmen mit Genuss und ohne Verzicht

01.02.2017, 11:00 Uhr

Die Waage funkt „jetzt reicht´s“? Der Gedanke an die Generalsanierung Ihres Kühlschranks verschafft Ihnen jedoch ein flaues Gefühl im Magen? Die gute Nachricht: Wer abnehmen will, muss sich nicht in Verzicht üben.

Ihr Motto lautet „je weniger ich esse, desto mehr nehme ich ab“? Keine gute Idee! Der strikte Verzicht auf Nahrung lässt den Jojo-Effekt schon in den Startlöchern scharren. Wer schnell abnimmt, senkt nämlich seinen Grundumsatz. Ihr Körper denkt sich: „Hoppla, da kommt nichts = Hungersnot!“ und bunkert Gewichtsreserven, sobald Sie wieder normal essen. Lassen Sie sich daher beim Abnehmen Zeit – gut Ding braucht eben Weile. Als Faustregel gilt: Nicht mehr als 0,5- 1 Kilo pro Woche abnehmen.

Zeit nehmen

Schlechtes Gewissen? Nein danke!

Sie verdrücken zwischen Tür und Angel öfters mal eine Fertigmahlzeit? Bitte nicht! Ein im Stehen verzehrtes Essen wird nämlich gar nicht als solches registriert. Unsere Hirnzellen sind Spätzünder in Punkto Sättigungsgefühl. So dauert es ungefähr 20 Minuten, bis Ihre „Hans-Guck-in-die-Luft-Denkzellen“ ein erstes Satt-Signal wahrnehmen. Und wenn´s dumm hergeht, ist bis zu diesem Punkt ein Spanferkel verzehrt. Setzen Sie sich daher für jede noch so kleine Mahlzeit nieder und nehmen Sie sich Zeit dafür.Gewissensbisse nagen an der eigenen Motivation. Sie mögen Grammelschmalzbrot, Schokokuchen und Chips? Lassen Sie diese als „ungesund“ deklarierten Lebensmittel hin und wieder ruhig auf dem Teller landen. Essen sollte immer auch Spaß und Genuss sein. Verbotene Speisen machen diese erst recht so richtig attraktiv, das Risiko für Heißhungerattacken und der Leidensdruck steigen und das Wohlbefinden sinkt.

