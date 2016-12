Erster Vorsatz: Bessere Vorsätze

31.12.2016, 14:30 Uhr

Neujahrsvorsätze machen nur dann Sinn, wenn Sie richtig formuliert werden.

Mit Neujahrsvorsätzen ist es ja immer so eine Sache. Wenn man sie ausspricht, ist die Euphorie meistens sehr groß, die Langlebigkeit hält sich dann aber oftmals in Grenzen. Damit der Mut für Veränderungen in diesem Jahr etwas länger bleibt, sollten Sie die Vorsätze diesmal etwas anders formulieren. Ein guter Anfang ist es, konkrete Ziele zu definieren. Aus "Ich will abnehmen" sollte also beispielsweise ein "Ich will bis Ende Jänner 4 Kilo abnehmen" werden. Ähnlich verhält es sich bei anderen populären Neujahrsvorsätzen wie mehr Sport.

Zwischenerfolge feiern

Außerdem sollten Sie bei aller Euphorie nicht nur das gewünschte Endprodukt im Auge behalten, sondern sich auch über Zwischenschritte freuen. Innerhalb der nächsten 3 Monate das Idealgewicht zu erreichen, endlich fit für den Marathon zu werden und so ganz nebenbei keine Zigaretten mehr zu rauchen, sind natürlich edle Motive. Doch realistisch ist das wohl eher nicht. Setzen Sie sich lieber Zwischenziele und halten auch einen Plan B parat, auf den Sie zurückkommen falls es anfangs doch nicht so gut läuft.