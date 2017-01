Grüntee, das wohlig schmeckendes Kraftpaket

05.01.2017, 12:00 Uhr

In China gilt grüner Tee als Medizin. Er soll zu einem langen, gesunden Leben verhelfen. Völlig zurecht! In Grüntee steckt eine geballte Ladung gesunder Substanzen.

Gesunde Zellen = Krebsschutz

400 ätherische Öle und bis zu 250 verschiedene sekundäre Pflanzenstoffe finden sich im grünen Tee. Bestimmte Antioxidantien, sogenannte Polyphenole bekämpfen freie Radikale und verlangsamen so den Alterungsprozess. Sekundäre Pflanzenstoffe vermindern das Risiko für Herz-Kreislauf- und Krebserkrankungen. Was kann der grüne Held noch?Die im Tee enthaltenen Flavonoide schützen die Zellen. Außerdem wird das Wachstum von Tumorzellen gebremst, wodurch entartete Zellen in ihrer Weiterentwicklung eingeschränkt sind. Eine nachweislich präventive Wirkung hat grüner Tee in Zusammenhang mit Darm-, Haut-, Lungen-, Prostata-, und Brustkrebs.

Balsam für das Immunsystem

Gut für Sportskanonen

Der sekundäre Pflanzenstoff EGCG hat eine positive Wirkung auf das Immunsystem. Er wirkt antimikrobiell und tötet verschiedene krankheiterregende Mikroorganismen. Kleines Detail am Rande: EGCG schützt 100 x stärker vor freien Radikalen als Vitamin C.Das in Tee und Kaffee enthaltene Koffein regt die Herztätigkeit an. Der Stoffwechsel wird beschleunigt und die Blutgefäße erweitern sich. Netter Nebeneffekt: Koffein bewirkt einen vermehrten Fettabbau aus dem Fettgewebe des Körpers. Die dabei freiwerdenden Fettsäuren sorgen im Ausdauersport für einen längeren Atem.

