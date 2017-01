Knuddeln am Welttag

12.01.2017, 11:00 Uhr

Der 21. Jänner ist der Weltknuddeltag und eine Erinnerung daran, wie gesund Kuscheln ist.

Sich zur Entspannung kuscheln

Sich näherzukommen, das muss nicht immer was mit Sex zu tun haben. Einfach mal mit dem Liebsten so richtig innig zu kuscheln, hat seinen ganz eigenen Charme. Als Knuddelpartner kann aber auch ein Familienmitglied, ein sehr guter Freund oder ein Haustier herhalten. Für wen auch immer Sie sich entscheiden, am 21. Jänner ist jedenfalls Weltknuddeltag und das sollte gebührend gefeiert werden.Kuscheln hält nämlich gleich einige Vorteile für den menschlichen Körper parat. Wenn wir uns sehr nahe kommen, wird Oxytocin ausgeschüttet. Das auch gerne als Kuschelhormon bezeichnete Wunderding führt beim Menschen zu tiefer seelischer Entspannung. Wir fühlen uns sicher und legen unsere Ängste ab. Nicht zuletzt aufgrund dieser Wirkung wird Kuscheln in manchen Gruppen als bewusste Therapie angewandt. Öffentliche Kuschelveranstaltungen werden zwar nach wie vor als relativ absurd angesehen, werden aber immer häufiger.

