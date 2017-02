Meditation wirkt nachhaltig gegen Stress

01.02.2017, 07:00 Uhr

Regelmäßige Meditation ist ein wirkungsvolles Werkzeug, um Stress abzubauen. Wie eine neue Studie veranschaulicht, sind die Effekte dabei ausgeprägter als beim klassischen Stressmanagement-Seminar.

Um die Unterschiede zu verdeutlichen, wurden die Studienteilnehmer in zwei Gruppen unterteilt. Gruppe eins erhielt Tipps für einen gesunden Lebensstil und eine bessere Zeiteinteilung. Gruppe zwei nahm an einem Meditationskurs teil. Es zeigte sich, dass das Stresslevel bei der das Meditationsgruppe weitaus stärker sank. Aber warum ist das so? Ist der Körper tiefenentspannt, verringern sich die Stresshormone Adrenalin und Kortisol im Blut, die Spannung der Muskulatur lässt nach und der Hautwiderstand wächst – alles Zeichen dafür, dass krankheitsfördernder Stress abebbt.

