Mit Soja und Rotklee gegen Wallungen

16.12.2016, 08:00 Uhr

Besonders unangenehm sind Hitzewallungen.

Pflanzenhormone in Soja

Was sonst noch hilft

Sie können aufgrund von Stress oder einer Schilddrüsenüberfunktion entstehen, sehr häufig sind aber Schwankungen des weiblichen Hormons Östrogen schuld daran. Wallungen breiten sich meist wellenförmig von der Brust auf den ganzen Körper aus. Es kommt zu einem unangenehmen Wärmegefühl, oft auch zu Schweißausbrüchen - tagsüber oder im Schlaf.Pflanzliche Inhaltsstoffe, sogenannte Isoflavone, die vor allem in Soja, Rotklee und der Kudzu-Wurzel vorkommen, können das hormonelle Gleichgewicht wiederherstellen. Zudem haben Untersuchungen an asiatischen Frauen, die naturgemäß mehr Soja essen als Europäerinnen, gezeigt, dass sie Wechselbeschwerden kaum kennen und auch weniger häufig an Brustkrebs erkranken.Isoflavone können einerseits über die Ernährung zugeführt werden, da sie in vielen Sojaprodukten enthalten sind, andererseits können sie nach Absprache mit dem Arzt auch in konzentrierter (Tabletten-)Form verabreicht werden. "Groß angelegte Studien haben gezeigt, dass die tägliche Einnahme von bis zu 150 Milligramm an Isoflavonen für mindestens einen Zeitraum von drei Jahren unbedenklich ist", betonte Frauenarzt Professor Christian Egarter (Medizinische Universität Wien) kürzlich auf einem Wiener Menopause-Kongress.Achten Sie auf zweckmäßige, atmungsaktive Kleidung und auf gute Kühlung während der Hitzewallungen, etwa mit kalten Kompressen und Frischluft. Es empfiehlt sich, auf erhitzende Nahrungsmittel, beispielsweise auf Kaffee, Schwarztee und Alkohol, weitgehend zu verzichten. Regelmäßige sportliche Betätigung kann Hitzewallungen deutlich verringern.

Weitere interessante Tipps zu Gesundheitsthemen gibt es auf gesund.at , dem Partnerportal von meinbezirk.at