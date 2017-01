Schlafmittel für Babys tabu

20.01.2017, 08:00 Uhr

Schlaf, Kindlein schlaf! Aber bitte ohne Zuhilfenahme von Schlafmitteln.

Immer mehr Eltern setzen auf schlaffördernde Medikamente, um die Kleinen ruhig zu stellen. Was Mama und Papa als letzte Notlösung erachten, hat sich als gefährlicher Trend etabliert. Ärzte raten dringend davon ab und verweisen auf mögliche gesundheitliche Folgeschäden. Die regelmäßige Gabe von Schlafmitteln belastet die kindlichen Orange. Speziell Leber und Nieren werden arg in Mitleidenschaft gezogen. Im Schlimmsten Fall droht sogar ein Atemstillstand. Wer aufgrund schlafloser Nächte einfach nicht mehr weiter weiß, sollte also besser einen lieben Verwandten oder engen Freund um Aushilfe bitten.

