Schlagen Sie dem Heißhunger ein Schnippchen

Bestimmt kennen Sie Situationen, in denen Ihr Körper nach Schokolade lechzt. Das schlechte Gewissen, das Ihnen bereits freundlich zuzwinkert können Sie ja auch noch später besänftigen. Müssen Sie aber nicht!

Das Verlangen nach Essensnachschub steht in engem Zusammenhang mit dem Blutzuckerspiegel. Ein stabiler Blutzuckerspiegel sorgt für eine gute Leistungsfähigkeit. Sinkt er, werden Sie müde und unkonzentriert. Über diese Anzeichen macht Sie Ihr Körper auf ein für ihn unakzeptables Energiedefizit aufmerksam. Lassen Sie Ihn zu lange darben, schickt er Sie gleich direkt zum Kühlschrank - frei nach dem Motto: „Bevor du mich verhungern lässt, hole ich mir eben selbst was.“ Die gute Nachricht: Sie können sich mit Ihrem Körper verbünden und dem Heißhunger zuvorkommen.

Regelmäßig essen

Notfalls-Snacks bereithalten

Ein guter Tipp für Süßschnäbel

Wenn abends ein großes Dinner ansteht, ist man dazu verleitet untertags auf essenstechnischem Sparmodus zu fahren. Bringt aber nichts! Besser ist es, tagsüber zumindest eine Kleinigkeit zu essen – beispielsweise in Form von Vollkornbrot mit Frischkäse oder einer Hand voll Studentenfutter.Meistens entsendet der Heißhunger Vorboten. Sie merken das unter anderem daran, dass Sie sich gereizter fühlen und zittrig werden. Bunkern Sie für diese Fälle gesunde Snacks. Gute Erste-Hilfe-Spender sind beispielsweise Trockenfrüchte. Der im Dörrobst enthaltene Zucker hebt den Blutzuckerspiegel an, die reichlich vorkommenden Ballaststoffe fördern das Sättigungsgefühl.Um Heißhungerattacken vorzubeugen, sollten Sie am besten nach den Hauptmahlzeiten naschen. Zu dieser Zeit ist der Blutzuckerspiegel bereits angestiegen. Der zuckerhaltige Leckerbissen fällt dann weniger ins Gewicht.

