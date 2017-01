Viel Beschäftigung als Demenz-Schutz!

27.01.2017, 11:00 Uhr

Stress hat ja prinzipiell ein recht schlechtes Image, bei älteren Menschen kann er aber vor Demenz schützen.

Wenn nach intensiven Arbeitsjahren endlich das Alter erreicht ist, in dem wir in Pension gehen dürfen, steht für viele Menschen Entspannung am Plan. Allerdings sollte man auch im Herbst des Lebens nicht unbedingt eine Dauerpause einlegen. Sich auch im höheren Alter noch regelmäßig aktive Beschäftigung zu suchen, hält unseren Geist nämlich fit. Eine vermeintlich stressige Woche, in der man Freunde trifft, vielleicht einmal wandern geht und am Wochenende noch ein Museum besucht, ist für das Gehirnaußerordentlich gesund.

Hauptsache beschäftigt

Wie genau die Aktivität dabei aussieht, ist im Grunde relativ egal. Es ist also nicht zwingend notwendig, Dinge zu machen, die allgemein mit geistiger Beanspruchung in Verbindung gebracht werden. Ein gemütlicher Spaziergang kann genauso effektiv sein wie das Lösen eines kniffligen Rätsels. Den Zusammenhang zwischen Aktivität und geistiger Gesundheit im Alter bestätigen mittlerweile auch Studien. Auch in der Pension sollte die Hängematte also nicht die neue Heimat werden.

Das hat Sie interessiert?

Weitere interessante Tipps zu Gesundheitsthemen gibt es auf gesund.at , dem Partnerportal von meinbezirk.at