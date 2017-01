Viel Vitamin C - Abwehrkraft juchee!

18.01.2017, 16:30 Uhr

Gerade jetzt, wo so viele Menschen grippebedingt das Bett hüten, ist es wichtig auf eine ausreichende Versorgung mit Vitamin C zu achten. Das Supervitamin hält das Immunsystem auf Trab.

Sauerkraut - gut für den Darm

Wer an Vitamin C denkt, hat vermutlich Orangen und Zitronen vor Augen. Daneben gibt es allerdings auch noch eine ganze Reihe anderer Lebensmittel, in denen das Abwehrfit-Vitamin steckt.Sauerkraut ist eine hervorragende Vitamin-C-Quelle. Bereits eine mittlere Portion (200 Gramm) deckt die Hälfte des Vitamin C-Tagesbedarfs eines Erwachsenen. Zusätzliches Plus: Die im Sauerkraut enthaltenen Milchsäurebakterien fördern eine gesunde Darmflora. Wichtig, zumal in der Darmschleimhaut 70 Prozent der körpereigenen Immunzellen sitzen. Milliarden nützlicher Darmbakterien sorgen dafür, dass sich Krankheitserreger nicht ausbreiten und in die Blutbahn gelangen.

Paprika - die unterschätzte Schote

Wussten Sie, dass Paprika mehr Vitamin C enthält als Zitronen? Selbst in gedünsteter Form hat die Schote bis zu drei Mal mehr Vitamin C als die exotische Südfrucht. Ganz besonders viel Vitamin C steckt in der roten, reifen Variante, die auch bekömmlicher als grüner Paprika ist. Neben dem Supervitamin sind in Paprikaschoten auch Carotinoide enthalten, die ihr die leuchtende Farbe verleihen. Auch sie kurbeln das Immunsystem zu Höchstleistungen an. Paprika harmoniert gut zu Fleisch- und Fischgerichten und schmeckt auch pur auf einem Butterbrot.

Das hat Sie interessiert?

Weitere interessante Tipps zu Gesundheitsthemen gibt es auf gesund.at , dem Partnerportal von meinbezirk.at