Wie viel Zucker dürfen Diabetiker essen?

Zur richtigen Ernährung bei Diabetes halten sich viele Vorurteile. Mit Maß und Ziel können Menschen mit Diabetes jedoch alles essen. Selbst Zucker ist nicht völlig tabu.

Ein halber Liter Milch, ein halber Liter Kalkwasser, dazu ranziges Fleisch und Butter. So sah der empfohlene Speiseplan von Diabetikern aus vergangenen Tagen aus. Viele Behandlungsleitlinien aus früheren Zeiten hatten einen gemeinsamen Nenner: Kohlenhydrat- und damit zuckerreiche Lebensmittel sollten tunlichst vermieden werden. Ein fehlerhafter Ansatz, wie sich viele Jahre später herausstellen sollte.

Kohlenhydrate? Ja, bitte!

Ist Süßes erlaubt?

Keine Zuckeraustauschstoffe

Allerdings sollten Sie auf komplexe Kohlenhydrate mit einem hohen Anteil an Nahrungsfasern setzen. Sie stecken unter anderem in Vollkornprodukten, Gemüse und zuckerarmen Obstsorten. Ballaststoffe halten den Blutzuckerspiegel konstant und sorgen für ein wohliges Sättigungsgefühl.Naschkatzen aufgepasst! Sie brauchen sich Schokolade und Kekse nicht vollkommen verkneifen. Hin und wieder sind kleinere Leckereien auch für Diabetiker erlaubt. Gleichen Sie die Mehrkalorien einfach durch eine Extraportion Sport aus. Ein guter Tipp ist es auch, kleine Mengen an Süßem unmittelbar nach einer regulären Mahlzeit zu verzehren.Nicht anzuraten sind hingegen Süßigkeiten auf Basis der Zuckeraustauschstoffe Sorbitol oder Xylit. Auch sie werden vom Körper in reinen Zucker umgewandelt und stehen in Punkto Kaloriengehalt auf selber Stufe. Summe summarum wiegen diese Produkte Diabetiker in falscher Sicherheit. Ebenfalls meiden sollten Sie zuckerreiche Limonaden. Softdrinks wie Cola bewirken einen sehr raschen Anstieg des Blutzuckers und nachfolgend des Insulins.