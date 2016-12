Michael Seida und Steve Nick singen "Stille Nacht" – mit Video!

16.12.2016, 17:16 Uhr

Das wohl berühmteste Weihnachtslied der Welt haben sich Entertainer Michael Seida und Sänger Steve Nick vorgenommen: "Stille Nacht" heißt die neue Single.

WIEN. Premiere feierte "Stille Nacht" gesungen von Michael Seida und Steve Nick am 9. Dezember bei der ausverkauften Weihnachtsshow im Wiener Metropol.Seida und Nick singen das Lied zweisprachig, mit viel Gefühl und Groove. Wer Michael Seida und seine erfolgreiche Weihnachtsshow noch sehen möchte, kann dies noch an folgenden Terminen tun:

Zur Sache: "Stille Nacht, heilige Nacht"

Simm City, Simmeringer Hauptstraße 96A, 1110 WienMetropol, Hernalser Hauptstraße 55, 1170 WienAuf dem Programm stehen dabei auch die Songs "Marias Bua", "Rudi mitn roten Heampa" und "Der klane Trommler".Das Weihnachtslied "Stille Nacht, heilige Nacht" wurde im Jahr 1818 zum ersten Mal in Oberndorf in Salzburg gesungen. Geschrieben haben das berühmte Lied der Dorfschullehrer und Organist Franz Xaver Gruber und der Hilfspfarrer Joseph Mohr. Das Lied wurde in viele Sprachen übersetzt und gehört heute zu den bekanntesten Weihnachtsliedern.