Marco Pogo: "Architektonisch ist Simmering kein Florenz"

27.01.2017, 15:26 Uhr

SIMMERING. Aktuell haben die Simmeringer Austropunks Turbobier ihr zweites Album "Das Neue Festament" am Start. Ein guter Anlass, um mit Sänger Marco Pogo durch seinen Heimatbezirk Simmering zu spazieren.MARCO POGO: Was soll ich da schon sagen? Simmering ist eindeutig der schönste Ort der Welt. Simmering war und ist unser Heimathafen. Damit möchte ich aber keineswegs Heimatgefühle im Sinne des ausgelutschten Heimatbegriffs heraufbeschwören – das soll der Gabalier machen. Es ist eine Art Lokalpatriotismus und wer schon einmal in Simmering war, der weiß, was einen hier erwartet. Völlig egal, wo wir ein Konzert spielen, wir werden nicht müde zu betonen, wie leiwand Simmering ist.

Ich kann mir durchaus vorstellen, dass Fans, die nach Wien kommen, wegen uns einen Ausflug nach Simmering machen.Prinzipiell kann ich eher Lokale empfehlen. Architektonisch muss man die Kirche im Dorf lassen: Simmering ist kein Florenz. In der Nähe der Zippererstraße etwa gibt es das wunderschöne Cafe Zipp, das immer für eine Poscherei gut ist. Beim Nachhausegehen kann man hier durchaus einen Einkehrschwung vornehmen.Ich gehe gern ins Solarium, das "Mallorca des kleinen Mannes". Nicht jeder verfügt hier über die finanziellen Mittel, auf Urlaub zu fahren – wir sind ja nicht in Döbling. Vom Vitamin D her achtet der Simmeringer aber darauf, sich regelmäßig eine Runde im "Soli" zu gönnen.Der beste Ort zum Nichtstun ist das Ekazent. Es ist Nabel, Dreh- und mitunter Brennpunkt des Bezirks und empfiehlt sich für einen kleinen Spaziergang. Das "Bier & Bier" ist ein super Ort zum Abhängen. Eigentlich bin ich fast jeden Tag im Zentrum Simmering anzutreffen.

Turbobier-Sänger Marco Pogo in seinem natürlichen Lebensraum: dem Zentrum Simmering. (Foto: Arnold Burghardt)

Meistens mache ich mir ein Hüserl auf, schnappe die Gitarre und klimpere wild drauf los. Erst im Proberaum kommt dann der Strom dazu. Ein Standard-Rezept gibt es eh nicht, außer das alles einen Refrain und eine Strophe braucht.Feuerwehrfeste sind in Österreich eine langgehegte Tradition, die sich vom Wald- übers Wein- bis ins Industrie- oder egal was für ein Viertel zieht, und damit einen gesellschaftlichen Anker darstellt. Diesen Umstand wollten wir mit diesem Song ins Rampenlicht holen.Nein, aber das liegt in der Natur der Sache!Man möchte ja meinen, dass bei so einer enormen Hit-Dichte Jahre der Vorbereitung notwendig sind, so lange haben wir aber gar nicht gebraucht.Das möchte ich nicht einmal aussprechen, dazu ist mein Respekt vor dem Schaffen der EAV zu groß. Aber es freut einen natürlich, so etwas zu hören.