Produktrückruf: Sturz- und Einklemmgefahr bei Liegestuhl von IKEA

24.01.2017, 09:09 Uhr

Das Möbelhaus IKEA ruft den Liegestuhl MYSINGSÖ zurück, da es zu Stürzen oder dem Einklemmen von Fingern kommen kann.

ÖSTERREICH. Nach dem Waschen des Stoffes besteht laut Presseaussendung des Unternehmens die Möglichkeit, dass der Liegestuhl nicht passend montiert wird. Dem schwedischen Möbelhaus wurden fünf Vorfälle gemeldet, bei denen der Liegestuhl MYSINGSÖ nach falscher Montage bei Gebrauch zusammengebrochen war.Bei allen fünf Meldungen hatten sich die betroffenen Personen auch die Finger verletzt und brauchten medizinische Behandlung. Die gemeldeten Vorfälle ereigneten sich in Finnland, Deutschland, den USA, Dänemark und in Australien. In Österreich sind von den sechs betroffenen Artikelnummern (00293140, 00312025, 30312024, 50285166, 50312023, 80287395) insgesamt 10.259 Stück verkauft worden.

Geld zurück oder Ersatz

Verbesserter Liegestuhl im Februar

Vor allem nach dem Waschen des Stoffes kann es passieren, dass der Stuhl nicht korrekt montiert wird. Kunden, die einen MYSINGSÖ Liegestuhl erworben haben, können diesen zurückzubringen. Der Stuhl wird entweder durch einen neuen ersetzt oder der volle Kaufpreis wird rückerstattet. Ein Kassenbon ist dafür nicht notwendig.Nachdem das Möbelhaus erste Meldungen erhalten hat, wurde eine vollständige Untersuchung des Produkts eingeleitet. Dies führte zu einer Überarbeitung des Liegestuhls, die das Risiko einer falschen Montage und von Verletzungen verringerte. Der neue Liegestuhl kommt ab Februar 2017 in den Handel.