Romaball findet heuer nicht statt

30.01.2017, 12:52 Uhr

Die Romas sind enttäuscht, die Besucher ebenfalls: Für die Organisation des Romaballs ließen sich zu wenige begeistern – deswegen findet er heuer nicht mehr statt.



Viel Aufwand



Einnahmequelle und Integrationsmöglichkeit

INNSBRUCK (acz). Jussuf Windischer ist nicht nur die gute Seele des Waldhüttls – wo viele Romas leben, die auch den 20er verkaufen – sondern auch die tragende Säule in der Organisation des Romaballs. Nach vier Jahren findet der Romaball heuer nicht mehr statt. Das finden nicht nur die Romas schade, sondern hunderte BesucherInnen, die Jahr für Jahr das Haus der Begegnung gefüllt haben. "Manchmal mussten wir die Gäste sogar wegschicken", erzählt Windischer über den Erfolg des Balls. Die Mühe und Verantwortung, die mit der Organisation einhergehen, wollte sich heuer trotzdem niemand mehr antun.Auf freiwilliger Arbeit basierend ist die Organisation eines Balls mit viel Aufwand verbunden: Das bedeutet nicht nur 2-3 Tage Organisation – inkl. ständigen Treffens – in der Woche, sondern auch viel Verantwortung. Die Bezahlung ist schlecht: Im Grunde gibt es nämlich gar keine. Windischer ist sich aber sicher, dass der Ball nur mal eine Verschnaufpause braucht.Für die Romas jedenfalls ist der Benefizball nicht nur eine Einnahmequelle – um die 6.000 Euro sind für Renovierungen und Kulturarbeit im Waldhüttl jährlich durch den Ball gesammelt worden – sondern auch eine Möglichkeit, mit den Einheimischen in Kontakt zu treten. "Der Ball hat wirklich zu einem besseren Image der Romas beigetragen", ist Windischer vom Integrationsaspekt des Balls überzeugt.Er erzählt, wie sich die Roma monatelang auf den Ball vorbereitet haben: Was soll gekocht werden, wer soll Garderobendienst machen. Im Hintergrund liefen die Organisatoren 2-3 Monate im vorhinein Sturm, um Sponsoren zu finden und den Ball zu vermarkten.

"Soll keine Routine werden"



"Der Ball soll nicht zur Routine werden", erklärt Windischer, "es braucht mal eine Verschnaufpause, um danach mit neuem Stil wieder durchzustarten." Er jedenfalls sei schon jetzt auf der Suche nach engagierten OrganisatorInnen, die auch gerne Verantwortung übernehmen wollen. Wer Interesse hat mitzuarbeiten, kann sich bei Jussuf Windischer im Waldhüttl melden: 0650/270-62-92.