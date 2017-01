Ab ins Autojahr 2017 – mit einem perfekten Messestart in Wien

14.01.2017, 17:04 Uhr

Die Vienna Autoshow 2017 präsentiert 400 Neuwagenmodelle von 40 Marken – ein Überblick.

Ö./WIEN. Der Startschuss für das neue Autojahr fällt traditionell mit der Automesse in Wien, diesmal von 12. bis 15. Jänner."Hier gibt es Innovationen zum Anfassen", weiß Günther Kerle, der Sprecher der österreichischen Automobilimporteure. "Von der Kompaktklassse bis zur Luxuslimousine, SUV und Pick-up – es ist für jeden etwas dabei."Knapp 150.000 Besucher lockte die größte Publikumsmesse in Österreich in die Messehallen in der Krieau.

Mit dem Skoda Octavia und dem Seat Leon kann die Vienna Autoshow 2017 zwei Weltpremieren präsentieren. BMW und MINI fahren mit der 5er Limousine und dem Countryman mit zwei Europa-Premieren auf.Neben den zahlreichen Debüts in Österreich werden in Wien auch die neuesten Elektro- und Hybrid-Fahrzeuge präsentiert. Für Neuwagen, die ab 1. 1. 2017 gekauft werden, kann ab März 2017 eine Ankaufsförderung beantragt werden. Private Elektro- oder Brennstoffzellen-Fahrzeuge werden mit 4.000, Betriebsfahrzeuge mit 3.000 Euro gefördert. Für Plug-in-Hybride gibt es jeweils 1.500 Euro. Für E-Mopeds und Elektro-Motorräder gibt es 750 Euro Förderung. Details dazu unter www.umweltförderung.atInformationen zu Preisen, soweit bereits bekannt gegeben, Marktstarts, Highlights sowie erste Eindrücke können Sie sich beim Durchklicken durch die meinbezirk.at-Bildergalerie holen.Nach Bildern und Infos zu den Welt- und Europa-Premieren sind die Österreich-Premieren, Neuerscheinungen, Konzeptautos und Specials alphabetisch nach Marken geordnet.Fotos: Ingo Till