Audi RS6 performance: Darf es ein bissl mehr sein?

06.12.2016, 15:43 Uhr

Für 10.000 Euro extra hat Audis RS6 performance 605 PS statt „nur“ 560 PS: Macht 3,7 Sekunden auf 100 km/h.

Testbericht von Thomas Winklertwinkler@bezirksrundschau.comAudi RS6 Avant performance,ab 153.320 Euro.Der V8-Doppelturbo sorgt mit Bollern und Spratzeln im Dynamik-Modus nicht nur für akustischen Genuss. Die 605 PS-Maschine schießt den Audi geradezu nach vorne. Und selbst in der dritten Stufe der souverän agierenden Achtgang-Automatik drehen die fetten 285er-Gummis auf den 21-Zöllern trotz Allrad noch leicht durch.

Von sportlich hart bis fast zart passt sich die Luftfederung an den jeweils gewählten Fahrmodus an – aber selbst komfortabel gedämpft, besticht der RS6 mit Wendigkeit und Agilität ohne Wankelmut.Der RS6 ist ein Sportwagen mit dem Platzangebot eines großen Kombi und dem noblen Ambiente einer Luxuslimousine. Wer was zu nörgeln sucht: Die Bedienung könnte einfacher sein, die Bildschirmgrafik moderner wirken.Elektrische öffnende Heckklappe, elektrisch verstellbare Top-Sportsitze vorn, Sitzheizung in beiden Reihen, Komplett-Lederausstattung, 4-Zonen-Klimaautomatik, Navigations- & Soundsystem mit Freisprechanlage und und und ...Audi verlangt trotz des saftigen Grundpreises nochmals 3000 Euro extra fürs Paket an Assistenzsystemen zur Unfallvermeidung. Ansonsten ist der RS6 performance komplett mit Airbags, Kindersitzverankerung & Co. bestückt.14,5 Liter Testverbrauch pro 100 km, obwohl bei Teillast nur vier Zylinder arbeiten. EU-Norm: 9,6 Liter pro 100 km und 223 Gramm CO2 pro Kilometer.V8-Biturbo-Benziner, 3.993 ccm Hubraum, 445 kW/605 PS bei 6.100–6.800 U/min.,700 Nm max. Drehmomentbei 1.750–6.000 U/min. (Overboost: 750 Nm), Achtgang-Automatik, Allrad.Spitze: 305 km/h,0–100 km/h: 3,7 Sekunden.Länge/Breite/Höhe: 4,98/ 1,94/1,46 m, Kofferraum:565–1.680 Liter, Gewicht: 2.025 kg, Zuladung: 555 kg,Anhängelast: 750/2.100 kg.zwei Jahre.