BMW 740 Le: Fliegender Teppich an der Elektroleine

18.12.2016, 10:17 Uhr

Hybrid-BMW 740 Le mit 245-PS-Vierzylinder-Benziner und einem 113 PS starkem Elektromotor.

Testbericht vonvon Thomas Winklertwinkler@bezirksrundschau.comIn Doppelpassspiel überzeugen Benziner und Elektromotor in Zusammenarbeit mit der feinen Achtgangautomatik. Ist die Batterie nach gut 30 Kilometern leer, muss der Vierzylinder alleine ran und der 7er verliert etwas Souveränität. Der Benzintank ist mit 46 Litern zu klein für eine angemessene Reichweite.

Die Luftfederung lässt den 7er wie einen fliegenden Teppich über Straßen gleiten, bietet im Sportmodus entsprechende Rückmeldung über den Straßenzustand und verhindert Wanken in Kurven.Dass in der 7er-Langversion Platz kein Thema ist, ist klar. Ausnahme: Der mit 420 Litern wegen der Batterien doch etwas kleine und vor alle flache Kofferraum. Dafür bietet der 7er luxuriöses Ambiente und fast perfekte Bedienbarkeit.Navigations- & Audiosystem mit Gestensteuerung, Standklimatisierung, Holz und Aluzierrat, Leder-Ausstattung etc. serienmäßig – Luxus pur darf genießen, wer sich Kreuzerl in der Extrasliste leisten kann.Der Formel-1-Werkstoff Carbon sowie eine Armada an Airbags und Fahrassistenzsystemen sorgen dafür, dass der fliegende Teppich keine Bruchlandungen produziert – oder zumindest nix passiert.Die 2,1 Liter Benzinverbrauch pro 100 km und 49 Gramm CO2 pro km bleiben ein Hybrid-Norm-Märchen: Testverbrauch: 8,3 Liter trotz täglichem Aufladen an der Steckdose.Hybridsystem: Vierzylinder-Doppelturbo-Benziner, 1.998 ccm Hubraum, 258 PS, 400 Nm max. Drehmoment plus 83 kW/113 PS-Elektromotor. Systemleistung: 240 kW/326 PS und 500 Nm Drehmoment, Achtgang-Automatik, Allrad.Spitze: 250 km/h,0–100 km/h: 5,3 Sekunden.Länge/Breite/Höhe: 5,24/1,90/1,48 m, Kofferraum: 420 Liter,Gewicht: 2.000 kg, Zuladung: 655 kg,zwei Jahre.