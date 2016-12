Erwin Pröll: "Es gibt ein Rezept gegen den Populismus"

26.12.2016, 00:30 Uhr

Niederösterreichs Landeshauptmann Erwin Pröll sieht im Interview mit den Chefredakteuren Ossi Hicker und Wolfgang Unterhuber noch eine Chance für die Regierung.

Keine Minute.Ich habe mich mit Familie und meinem engen politischen Umfeld beraten. Es hat sich gezeigt: Jemand, der dreieinhalb Jahrzehnte als Politiker so intensiv mit seinem Land verbunden ist wie ich, der kann so etwas nicht leichtfertig für einen vermeintlichen Karrieresprung hinter sich lassen.

Das Präsidentenamt hat Schaden erlitten. Van der Bellen muss jetzt ruhig, umsichtig und vor allem mit ehrlicher Objektivität sein Amt ausführen.Wir sind in Europa in einer instabilen Situation. Davon kann sich Niederösterreich nicht abschotten. In solch einer Lage soll man nicht aus der Hüfte Entscheidungen treffen. Wie in einem Familienbetrieb gilt es jetzt klar zu überlegen, ob beziehungsweise wann es zu einer Übergabe kommen soll. In diesem Status sind wir jetzt. Nicht mehr, nicht weniger.

Europa muss drei Problemfelder bewältigen: den Brexit, Donald Trump und die Türkei.Österreich hat unter der damaligen Innenministerin Mikl-Leitner und mit Außenminister Kurz die Schließung der Balkanroute vorangetrieben und ganz Europa damit eine Atempause verschafft. Aber die Zukunft ist völlig offen.Sehr viel besser als er oft dargestellt wird.Viele Medien verteufeln alles und jeden. Das ist mittlerweile eine Gefahr für die Stabilität unserer Demokratie. Verantwortungsvoller Journalismus hat die Leistung der Politik nach objektiven Kriterien und nicht um der Kritik willen zu beurteilen.Ich denke, Kanzler und Vizekanzler können gut miteinander. Im Unterschied zur nächsten Ebene. Da müssen die beiden Parteichefs Leadership zeigen. Und wenn bis 2018 zukunftsweisende Projekte verwirklicht werden, dann sehe ich Hoffnung für die Republik.Das ist Stumpfsinn, der in manchen Medien verbreitet wird.

Wir hatten unterschiedliche Stimmungslagen zueinander. Aber mittlerweile ist das Klima zwischen uns aus meiner Sicht wieder ein sehr gutes.Sebastian Kurz ist eines der größten Talente, die mir je begegnet sind. Aber alles andere wäre Kaffeesud lesen. In der Politik gilt: Geh über die Brücke, wenn Du bei ihr angekommen bist!Sie muss sich klarer positionieren. Mit deutlichen Signalen an die Wirtschaft, an die Bauern und die christlich-sozialen Kräfte im Land.Eine vernünftige Gesprächsbasis pflegen und sich gleichzeitig in der politischen Tagesarbeit klar abgrenzen. Übrigens: Die Annäherung der SPÖ an die FPÖ unter Applaus profilierter Linker wie Heinz Fischer und Caspar Einem überrascht mich sehr. Den Linken in der SPÖ steht das Wasser offenbar bis zum Mund.Ja. Erstens: Ernsthafte Politik betreiben. Zweitens: Vertrauen schaffen. Drittens: Dieses Vertrauen entsteht nur, wenn der Politiker die Menschen mag. Dann mögen ihn auch die Menschen und verzeihen ihm Fehler. Und ganz wichtig: Der Politiker muss ständig bei den Menschen sein.Solche Politiker sind auf dem Weg in den Straßengraben.