Grünen-Chefin Eva Glawischnig: "TTIP entspricht nicht unserer Lebenskultur"

07.10.2016, 00:30 Uhr

Am 17. Oktober ist bei den Grünen Feiern angesagt. Denn vor 30 Jahren zogen sie nach den Nationalratswahlen von 1986 ins Parlament ein. Wir fragten aus diesem Anlass Grünen-Chefin Eva Glawischnig unter anderem, ob die Grünen wirtschaftsfeindlich sind, wie Feminimus zum Islam passt und ob sie immer die Grünen gewählt hat.

Opposition ist vor allem spannend (lacht).Jedenfalls wäre der Republik viel Schaden erspart geblieben.Widerstand gegen Dinge, die schlecht laufen.

Wir schreiten dort ein, wo durch ein Wirtschaftssystem die Lebensgrundlagen für Mensch und Umwelt in Gefahr sind.Das sehe ich anders. Einzelpersonen-Unternehmen oder kleine Familienbetriebe sind uns ein enormes Anliegen.Unbedingt. Warum ist die Schneiderei ein reglementiertes Gewerbe? Also: Die Gewerbeordnung muss liberaler werden.Wir sind für Freihandel, aber nicht auf Kosten der Lebensgrundlagen für Menschen. Die Sonderklags-Rechte für amerikanische und kanadische Konzerne sind ein No-Go. Und sehen Sie sich zum Beispiel doch nur die Schlachthöfe in den USA an. Das sind richtige Städte, in denen in einer Woche Millionen Hühner geschlachtet werden. Das hat überhaupt nichts mehr mit unserer Lebenskultur zu tun.Null Toleranz gegenüber jeder Religion, die die Meinung vertritt, dass eine Frau weniger wert ist als ein Mann.Zunächst wird es ihm nicht besser gehen, wenn es dem Bezieher einer Mindestsicherung noch schlechter geht als ihm selbst. Ich bin absolut dafür, dass die Mindestpension erhöht wird. Gerade weil davon viele Frauen betroffen sind.Die Jobs, die wir durch eine längst überfällige Infrastrukturoffensive neu schaffen.Deshalb müssen wir Steuern anders verteilen.Arbeiten muss endlich entlastet werden. Und Subventionen, die die Umwelt schädigen, müssen gestrichen werden.Ja. Das erste Mal 1990 mit Wahlkarte als Kellnerin am Münchner Oktoberfest.Ich fürchte, nein. Man brauchte die Unterschrift von zwei Österreichern auf der Karte. Ich hatte aber nur eine.