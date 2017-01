Lehre mit Matura besonders im Handel gefragt

12.01.2017, 16:58 Uhr

Es ist nicht lange her, da mussten Lehrlinge, die Matura machen wollten, tief in die Tasche greifen. Seit 2008 ist das anders.

Leichte Zunahme erwartet



Gutes Zeitmanagment wichtig

ÖSTERREICH. Seit 2008 haben auch Lehrlinge Anspruch auf eine kostenlose Reifeprüfung, die ihnen die Tür zu einem Studium öffnet. Aktuell bereiten sich laut Zahlen aus dem Bildungsministerium etwa 10.000 Lehrlinge auf die Berufsmatura vor.Das Institut für Bildungsforschung und Wirtschaft schätzt, dass sechs Prozent aller Lehrlinge dieses Ausbildungsmodell wählen. "Das Interesse ist seit dem Start 2008 ungebrochen und die Teilnehmerzahlen werden weiterhin leicht steigen", so Katharina Krickl vom Wirtschaftsförderungsinstitut (WIFI). Gerhard Sturm, Geschäftsführer des Berufsförderungsinstituts (bfi), ortet vor allem im Handel sowie in großen Produktionsbetrieben starkes Interesse an Lehrlingen, die eine Matura anstreben.Neben bfi und WIFI bieten Volkshochschulen sowie andere Bildungseinrichtungen Lehrgänge für die Berufsmatura an. Die Erfolgsquoten liegen laut bfi und WIFI bei über 80 Prozent. "Diese Zahl ist überaus erfreulich", so Sturm. Die Mehrfachherausforderungen sind bei der Lehre mit Matura nicht zu unterschätzen. "Gefragt sind Selbstverantwortung, ein gutes Zeitmanagement und Durchhaltevermögen", betont Krickl. Voraussetzung für die "Lehre mit Matura" ist ein Lehrvertrag. Abzuklären ist, ob die Vorbereitungskurse, die zusätzlich zu Ausbildung und Berufsschule absolviert werden müssen, innerhalb der Arbeitszeit besucht werden können.