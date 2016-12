Nehmen Sie den Weg in Richtung Familienfreundlichkeit

28.12.2016, 00:00 Uhr

Mit dem Beitritt zum Netzwerk bekennen sich Unternehmen und Gemeinden dazu, einen aktiven Beitrag für mehr Familienfreundlichkeit im eigenen Verantwortungsbereich zu leisten und so Familienfreundlichkeit zu einem Markenzeichen Österreichs zu machen. Mittlerweile sind mehr als 350 Unternehmen und Gemeinden dem Aufruf gefolgt und engagieren sich als starke Partner im Netzwerk. Als weiteren Schritt zur aktiven Bewusstseinsbildung für familienorientierte Unternehmenspolitik präsentiert das Bundesministerium nun den „Wegweiser Familienfreundlichkeit“, ein innovatives kostenloses Online- Beratungsinstrument, das allen Interessierten in kürzester Zeit passende Maßnahmen für mehr Familienfreundlichkeit im Betrieb aufzeigt. Die Lösungen reichen dabei von der Aufnahme des Themas Familienfreundlichkeit in Stellenanzeigen bis hin zur Einrichtung von Eltern-Kind-Büros oder das zur Verfügung stellen von gesundheitsfördernden Aktivitäten im Unternehmen. Ob Kleinunternehmen oder Großkonzern, die Palette an familienfreundlichen Möglichkeiten und Antworten ist breit und umfangreich. Ziel des Online-Tools ist es, so viele Unternehmen wie möglich dazu zu bringen, den Weg in Richtung Familienfreundlichkeit zu nehmen und so in weiterer Folge Österreich zum familienfreundlichsten Land Europas zu machen.