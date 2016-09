Robert F. Hartlauer in Zitaten: "Grüß Gott, Herr Niedermayer!"

29.09.2016, 00:30 Uhr

Der Steyrer Unternehmer Robert F. Hartlauer über die Tücken großer Bekanntheit, Familie, das Rauchen, seine Lebenseinstellung und Sport.

"Ich werde auf der Strasse oft erkannt. Allerdings in verschiedenen Nuancen. Einmal wurde ich mit 'Grüß Gott Herr Niedermeyer' begrüßt. Und manche fragen auch, ob ich der bin, der für den Hartlauer die TV-Werbung macht.""Meine Familie und meine Freunde sind mir wichtiger."

"Es ist nachgewisen, dass das Rauchen das Leben um acht Jahre verkürzt. Aber glücklich sein verlängert ein Leben um 16 Jahre. Wenn man so wie ich glücklich raucht, kommen am Ende acht Jahre Plus heraus.""Ich nehme Gesundheit sehr ernst. Nur soll man dabei nicht hysterisch werden.""Dafür habe ich keine Zeit. Ich mache nicht einmal Seitensprünge."