Christoph Poscharnik der Elektrotausendsassa

15.02.2017, 00:00 Uhr

Ihr Spezialist für alle Elektrotechnikarbeiten, wir lösen jedes Problem!

Im Bereich Elektroinstallation bieten wir Ihnen ein Rund-um-Service, angefangen von der üblichen Hausinstallation (Neubau, Sanierung, neue Küche, neues Bad etc.) bis hin zur Hausinstallation mit automatisierter Steuerung (KNX, LOXONE, Schneider Electric etc.). Unser Know-how aus Hunderten Projekten bedeutet, dass Sie, angefangen von der Planung bis zur Realisierung, Top-Beratung genießen dürfen. Dabei gehen wir sehr genau auf Ihre individuellen Wünsche ein.

Wir bauen Sat-Anlagen jeder Art, für Einfamilienhäuser oder auch für Wohnhäuser. Dabei richten wir die Anlagen für die Benutzung von einem Teilnehmer bis zu 100 Teilnehmern ein.Die Bereiche Audio, Video und PC inkl. Internet wachsen immer mehr zusammen. Wir verbinden für Sie die unterschiedlichsten Geräte der Unterhaltungselektronik und installieren nach Wunsch und Gegebenheiten verkabelte Systeme sowie unverkabelte Multimedia-Systeme für den nachträglichen Einbau.Wir finden für Sie die ideale Sicherheitslösung, die auf Ihre persönlichen Bedürfnisse zugeschnitten ist, sei es eine verkabelte oder eine Funklösung, die auch für eine nachträgliche Aufrüstung geeignet sind.Unter Photovoltaik (auch Fotovoltaik) versteht man die Umwandlung von Sonnenlicht in Energie. Und Photovoltaik rechnet sich – zum einen gibt es hier großes Energiesparpotenzial, was sich positiv auf Ihre Haushaltskassa auswirkt, zum anderen weisen Photovoltaikanlagen eine sehr positive Umweltbilanz auf.Wir bieten alle Arten von PV-Anlagen an: von der Klein- bis zur Großanlage, mit und ohne Speichersysteme sowie verschiedene Arten von PV-Modulen. Unsere Anlagen können dabei sowohl auf das Dach Ihres Hauses als auch in Ihrem Garten auf der Wiese oder einem Hang installiert werden.Remschnigg 68A-8463 Schlossberg+43 664 3949449dein@elektrotausendsassa.at