Erdbau Hammer: Stets zu Ihren Diensten!

15.02.2017, 00:00 Uhr

Erfahrung zählt



Der Alleskönner

Seit seiner Kindheit waren es die großen Maschinen, die René Hammer faszinierten. So saß er selbst zehn Jahre lang im Führerhaus eines Baggers, bevor er den Sprung in die Selbstständigkeit wagte.Technisch mit dem fabriksneuen Bagger TB290 auf dem letzten Stand, ist Hammer kein Auftrag zu groß, zu klein, zu steil oder zu steinig. „Der TB290 ist ein Top-Gerät das universell einsetzbar ist. Löffeln, bohren, stemmen oder spalten – dieser asphaltgängige 9,5 Tonner ist ein echter Alleskönner und davon profitieren meine Kunden“, betont der Firmenchef. Demnach präsentiert sich auch das Leistungsangebot des jungen Unternehmens durchaus umfassend. „Wir verrichten sämtliche Aushubarbeiten, sind der richtige Ansprechpartner für Straßenbau, Außenanlagengestaltung, Abbrucharbeiten sowie Steinschlichtungen und haben weiters Holzspaltarbeiten und Containerdienste im Programm“, führt René Hammer aus.

Preis-“Hammer“ für Kunden

Unschlagbares Doppel

Aufgrund der noch überschaubaren Unternehmensgröße ist es für René Hammer noch möglich, mit enormer Flexibilität und einer überaus fairen Preisgestaltung zu punkten. Überdies ist bei ihm Termintreue ein Hauptaugenmerk. Von Beginn an wurde großer Wert darauf gelegt, das Unternehmen so kundenorientiert wie möglich zu gestalten. „Ich habe von Haus aus Bagger und Traktor mit Kipper bei den Baustellen vor Ort, was für den Kunden den Vorteil hat, dass Aushub und Entsorgung Hand in Hand gehen. Bei mir wird keine Anfahrt doppelt verrechnet“, so der Jungunternehmer.Während der Chef selbst auf seinen Geräten sitzt, erledigt Birgit Pail – mit der René Hammer sowohl privat als auch beruflich ein fixes Doppel abgibt – sämtliche administrative Tätigkeiten.Die beiden stehen Ihnen jederzeit mit Rat und Tat zur Seite – ein Anruf genügt!