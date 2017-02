Verlockende Angebote und Badespaß von Pool & Fun!

15.02.2017, 00:00 Uhr

, unter der Leitung von Herrn Reinecker Markus, bietet Ihnen die Komplettlösung aus einer Hand. Genießen Sie die Vorteile umfassender Beratung und professioneller Gesamtkonzepte welche mit Ihnen individuell entwickelt und an Ihre Bedürfnisse angepasst werden. Unter Komplettlösung versteht unser Team: Beratung, Planung, Aushubarbeiten, Baumeisterarbeiten, Schwimmbadtechnik, Folie, Steinmetzarbeiten, Gartengestaltung sowie eine umfassende Betreuung auch nach Fertigstellung Ihres Schwimmbades. Die Firma Pool & Fun, bietet Ihnen die Möglichkeit den Poolbau durch Ihre Eigenleistung wesentlich zu vergünstigen!Weiters hat die Firma Pool & Fun neue Maßstäbe im Schwimmbadbau durch die Entwicklung eines einzigartigen Massivbau Überlaufrinnensystems gesetzt.Durch diese kostengünstige Bauweise, welche eine absolut gleichmäßige Überlaufqualität garantiert, hat das Unternehmen in diesem Bereich eine marktführende Position erreicht. Vom Überlaufsystem bis hin zu neuestenTechnologien der Wasseraufbereitung – Pool & Fun bietet in jeder Hinsicht kompetente und qualitativ hochwertige Lösungen. Wir sind sicher, dass unser Team auch Ihnen für Ihre ganz speziellen Bedürfnisse die optimale Lösung anbieten kann. Überzeugen Sie sich auf unserer Homepage www.pool-and-fun.at oder rufen Sie uns unter 03455/20728 an. Wir freuen uns schon heute auf eine gute Zusammenarbeit mit Ihnen.

Pool & FunReinecker GmbHMarkus ReineckerZollhausstraße 225A-8454 ArnfelsTelefon: +43/3455/20728Mobil: +43/664/1120920office@pool-and-fun.at