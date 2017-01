25. Jänner - Gegenteiltag

25.01.2017, 06:00 Uhr

Danke für nichts!

Heute ist Gegenteiltag!

Wer üblicherweise das Frühstück auslässt, sollte heute kräftig zulangen, die Tasse in den Kaffee geben und das Müsli durch Schnitzel ersetzen. Was gibts schöneres? Oder schlimmeres? Bei Stress in der Arbeit einfach mal auf gemütlich machen und sich einen Eiskaffee gönnen (bei diesen Temperaturen sowieso eine super Idee). Aber Moment! Sollte man heute dann überhaupt arbeiten? Ist das Gegenteil von Mittwoch eigentlich Sonntag? Und gibt es ein Gegenteil vom Gegenteil? Fragen über Fragen, die diesen Aktionstag nicht einfacher machen. Jedenfalls raten wir davon ab, heute mit dem Auto rückwärts den Straßenverkehr zu meistern oder das Essen nicht zu bezahlen - laut unseren Quellen nimmt die Polizei an diesem Aktionstag nicht teil.



Normaler Arbeitstag bei der WOCHE.

Eingeführt wurde der "Gegenteiltag" übrigens schon im Jahrdurch den amerikanischen Kongressabgeordneten Alexander Kerr Craig. Heute soll das Gesagte mit einer gegenteiligen Bedeutung versehen werden, was unvorhersehbare Paradoxien erzeugt und auf lustige Art Verwirrung stiften soll. Brokkoli ist ungesund* Bananen sind violett * Es gibt keinen Tag der Regionauten

Heute ist auch:

* Nationaltag der schokoladenüberzogenen Nüsse

* Tag des eigenen Zimmers

Heute hätte Roy Black , bekannt aus "Ein Schloss am Wörthersee" seinen 74. Geburtstag gefeiert.