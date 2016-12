4. Dezember - Zieh braune Schuhe an - Tag

04.12.2016, 05:00 Uhr

Wer alle Sorgen dieser Welt vergessen will, braucht nur Schuhe zu tragen, die eine Nummer zu klein sind.

- Mark Twain

"Keine braunen Schuhe nach 18 Uhr" ("no brown after six o'clock") ist eine Regel aus England. Am Abend trägt der Herr von Welt nähmlich eher dunkle Anzüge und dazu passen hellere Schuhe, wie braun, gar nicht dazu. So streng ist diese Regel aber gar nicht mehr. Prinzipiell sollte "Mann" darauf achten, dass die Farbkombination zwischen Anzug, Socken und Schuhe stimmig ist. Am heutigen Tag ist das aber sowieso egal. Braune Schuhe sind heute Pflicht - egal ob Mann oder Frau.

Wer kann überhaupt von sich behaupten seine Schuhe schon mal selbst gemacht zu haben? Falls man das unbedingt eimal ausprobieren möchte - es ist möglich! Bednar & Strunz sind die einzigen in der Steiermark, die einen Workshop dazu anbieten.* Durchschnittlich kauf der Österreicher 6 Paar Schuhe im Jahr. Legero (ein steirisches Unternehmen) ist eine der fairsten Firmen Österreichs. HIER kannst du nachsehen, wie fair deine Lieblingsmarke produziert.Schuhmacher aus der Steiermark in deiner Nähe:

