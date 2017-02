4. Februar - Weltkrebstag

04.02.2017, 03:00 Uhr

Der Weltkrebstag steht ganz im Zeichen von Information und Aufklärung über Krebsmythen.

Die International Union Against Cancer, UICC, eine in Genf ansässige gemeinnützige NGO, hat diesen Tag im Jahr 2007 zum ersten Mal ausgerufen.In Österreich erkanken pro Jahr rund 39.000 Menschen an Krebs . Männer sind dabei häufiger betroffen als Frauen. Aber auch Kinder und Jugendliche machen mit rund 300 Neuerkrankungen pro Jahr einen kleinen, aber traurigen Anteil davon aus. Bei jährlich rund 9.000 Frauen und 10.000 Männern führt eine Krebserkrankung zum Tod. Damit sind Krebserkrankungen für etwa ein Viertel der Todesfälle verantwortlich. Die häufigsten Erkrankungen gibt es im Bereich Darm, Lunge, Brust oder Prostata.

Vorsorge

Was tun bei einer Diagnose?

Wer die kostenlose Gesundenuntersuchung in Anspruch nimmt, macht auf jeden Fall keinen Fehler. Nicht nur Krebserkrankungen können so schon in einem frühen Stadium erkannt werden. Die Vorsorgeuntersuchung kann bei allen berechtigten Vertragsärzten und Wahlärzten sowie im Fachärztezentrum der STGKK in Graz in Anspruch genommen werden.Aber auch ein gesunder Lebensstil trägt zu einer Minimierung einer Krebserkrankung bei. Eine gesunde und ausgewogene Ernährung , tägliche Bewegung und das Vermeiden von Alkohol und Nikotin sind nicht nur lästige Phrasen, die man immer wieder zu hören bekommt.Obwohl die Behandlungsmöglichkeiten stetig besser werden, löst die Diagnose bei den meisten Menschen nach wie vor Angst aus. "Warum gerade ich?", lautet eine typische Frage. Die wichtigsten erste Schritte nach einer Diagnose sind:* Sich über die Erkrankung informieren* Sich auf anstehende Arzttermine vorbereiten (Fragen aufschreiben etc.)* Zeit für sich selbst nehmen, um die Diagnose zu verarbeiten* Mit Angehörigen und Freunden über die Erkrankung reden* Eventuell eine zweite ärztliche Meinung einholen* Den Arzt des Vertrauens wählen* Sich Gutes tun und auf die eigenen Bedürfnisse achtenWeitere Links:

