Das bringen die Sterne für 2017

31.12.2016, 07:00 Uhr

Astrologin Susanne Cerncic hat für die WOCHE-Leser wieder in die Sterne geschaut: 2017 wird „sonnig“.

In den Sternen steht’s geschrieben: Der Jahresbeginn ist die Zeit der guten Vorsätze und Horoskope. Welches Tierkreiszeichen das Glückskind sein wird, welches auf der Erfolgswelle schwimmen wird und für wen es in Sachen Liebe rund gehen wird, ergibt sich durch einen Blick in die Sterne. Für die WOCHE hat die ganzheitliche Astrologin Susanne Cerncic für alle Tierkreiszeichen ein Horoskop erstellt, das einen Einblick in das kommende Jahr gewährt.

Sonnenjahr 2017

Individuelle Charaktere

Partnerschaftshoroskope

Die Sternzeichen im Überblick:

„Astrologie ist lebenslanges Lernen“, meint Susanne Cerncic, die auch die Astrologische Schule Graz gegründet hat. Um ein aussagekräftiges Horoskop erstellen zu können, sind das Geburtsdatum, die Geburtszeit und der Geburtsort nötig. „Der Aszendent ist genauso bedeutend wie das Tierkreiszeichen“, meint Cerncic und betont, dass die Planetenkonstellation die entscheidende Rolle spielt. So war 2016 ein Mars-Jahr und zeigte sich eher kämpferisch. Der 21. März wird nicht nur den meteorologischen Frühling, sondern auch das Sonnenjahr einläuten, das für ruhigere Phasen sorgen wird. „Unser Glücksplanet Jupiter steht in der Waage und ist für alle Beziehungen im positiven Sinne förderlich“, erzählt Susanne Cerncic.Nach klassischen Charaktereigenschaften gefragt, betont Cerncic, dass nur ein individuell zugeschnittenes Horoskop zuverlässig sei, nennt aber doch einige weit verbreitete Zuschreibungen: „Skorpione sind sehr liebe Menschen und gehen allem auf den Grund. Wenn sie aber gereizt sind, fahren sie ihre Stachel aus. Der Stier gilt als trägstes und der Löwe wiederum als sonnigstes Tierkreiszeichen.“Beziehungen können laut Cerncic auch funktionieren, wenn die Sonnen nicht zusammenpassen. „Die Kommunikations-, Gefühls- und Verhaltensebenen müssen möglichst kompatibel sein“, erklärt sie und meint, dass es keine optimalen Konstellationen gebe. „Es geht vielmehr darum, vom anderen zu lernen und gegenseitig aufeinander zuzugehen. Außerdem sollten wir mehr auf unsere Gefühle und Bedürfnisse, für die der Mond zuständig ist, hören“, so Cerncic abschließend.Ein Jahr voller Tatendrang und Enthusiasmus steht bevor. Das meiste läuft wie geschmiert, nur im Juni und September müssen Sie möglicherweise mit leichten Widerständen rechnen. Widdergeborene der dritten Dekade sollten flexibel bleiben. Falls Sie sich neue Ziele gesetzt haben, können Sie diese das ganze Jahr in Angriff nehmen.Den Stiergeborenen winkt ein erfreuliches Jahr. Der Großteil des Sommers verspricht ein Beziehungshoch und Sie sollten die sich Ihnen bietenden Möglichkeiten zu Ihren Gunsten nutzen. Mit Beharrlichkeit und Ruhe meistern Sie kleinere Hürden. Neptun unterstützt und lässt Sie intuitiv richtig handeln.Ein interessantes Jahr erwartet Sie. Einige Hindernisse lösen sich wie von selbst auf und das Jahr verläuft dank Jupiter recht erfreulich. Lediglich Zwillinge der dritten Dekade müssen öfters mit etwas Gegenwind rechnen. Lassen Sie sich dadurch nicht verunsichern und verlassen Sie sich auf Ihre guten Ideen, denn davon haben Zwillingsgeborene mehr als genug.Je nach Geburtstag erleben Krebse das neue Jahr sehr unterschiedlich. Die Monate Juni und August versprechen ein Liebeshoch. Wenn Sie in der zweiten Dekade geboren sind, müssen Sie mit einigen unvorhergesehenen Dingen rechnen. Achten Sie auf genügend Ruhe und seelischen Ausgleich, dann meistern Sie jede Hürde.Auf der Sonnenseite des Lebens stehen Löwegeborene auch 2017. Besonders der Februar und August können hervorragende Erlebnisse und somit auch tolle Ergebnisse bringen. Das wäre auch die beste Zeit um neue Vorhaben in Angriff zu nehmen. Auch die Liebe kommt im neuen Jahr nicht zu kurz.Der Liebesplanet Venus leuchtet für Sie im Juni und Oktober am hellsten. Freuen Sie sich auf diese Planetenkonstellation. Jungfrauen der dritten Dekade könnten in herausfordernde Situationen geraten, welche eine Entscheidung fordern. Achten Sie auf das Wesentliche, dann bewältigen Sie alle Herausforderungen.Das Ergebnis dieses Jahres wird sich sehen lassen können. Jupiter, unser Glücksplanet, unterstützt Sie und lässt Sie jede Chance erkennen und auch nutzen. Auch wenn alles so perfekt läuft, noch ein kleiner Tipp: Lassen Sie sich zu Jahresbeginn und im Juli nicht provozieren, das ist nur unnötige Energievergeudung.Das Jahr 2017 bietet Ihnen eine Fülle von wunderbaren Erfahrungen. Im März und April könnten Sie jedoch kurzfristig auf Widerstände treffen, welche Sie aber nicht wirklich aus der Ruhe bringen können. Verlassen Sie sich auf Ihre innere Stärke und Sie werden letztendlich sogar davon profitieren.Wenn Sie ein klares Ziel vor Augen haben, werden Sie dieses im neuen Jahr, wenn auch mit einigem Aufwand, erreichen. Herausfordernde Auf und Abs sind dabei vorprogrammiert. Beenden Sie Dinge, die schon lange beendet gehören und Sie werden Erfolg haben. Auch die Liebe kommt nicht zu kurz.Freuen Sie sich auf das kommende Jahr, denn es hält einige Überraschungen bereit. Im Sommer können Singles einen neuen Lebenspartner finden und bestehende Beziehungen neu inspiriert werden. Steinbock-Geborene der zweiten Dekade müssen etwas Ausdauer beweisen. Hören Sie auf Ihr Bauchgefühl und vertrauen Sie Ihrer Intuition.Vergnügt und lebendig gestaltet sich das Jahr 2017. Erfreuen Sie sich neuer Bekanntschaften, liebevoller Zeiten und unternehmen Sie viel im Freundeskreis. Ruhe bewahren sollten Sie im Frühjahr. Achten Sie in dieser Zeitspanne auf seelischen Ausgleich, setzen Sie Prioritäten und lassen Sie sich nicht stressen.Gleich zu Jahresbeginn stehen Gefühl und Liebe im Vordergrund. Sie verfügen über viel Energie und können Ziele voller Elan in Angriff nehmen. Vergessen Sie aber nicht, ab und zu auf die Bremse zu steigen, man kann ja nicht immer nur Gas geben. Stärken Sie sich mental und vermeiden Sie alles, was Sie unruhig macht.