Fasching 2017 in der Steiermark

Maskenball des Musikvereines Aflenz Kurort, Festsaal Aflenz Kurort, ab 20:00 Uhr Faschingskonzert , Raiffeisensaal in Mariazell, 18:00 Uhr Kindermaskenball , Rüsthaus FF Tragöß, ab 14:00 UhrJungscharfasching, Kleiner Pfarrsaal in Mariazell, 14:30 UhrKindermaskeneisschießen, Gasthof Leitner in Gußwerk, 15:00 UhrKindermaskenball, Aktivhotel Weißer Hirsch in Mariazell, 14:30 UhrFaschingsumzug in TragößK.O.M.M. Gschnas, Hotel "Schwarzer Adler" in Mariazell, 20:00 UhrMaskenball, Volksheim in Gußwerk, 20:00 UhrFaschingsumzug Gußwerk, Gasthof Kohlhofer, 14:00 UhrFaschingsumzug in Bruck an der Mur, Innenstadt, 14:00 UhrFaschingsumzug in Pernegg an der Mur Kindermaskenumzug , Freizeitheim in Palbersdorf, Thörl, 15:15 Uhr