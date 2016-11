Radfahren im Winter: Nur was für hartgesottene Pedalritter?

26.11.2016, 01:00 Uhr

Passionierte Radfahrer lassen sich auch von Glätte und Schneetreiben nicht abhalten. Doch in der kalten Jahreszeit gilt verstärktes Sicherheitsbewusstsein.

Radfahren ist gesund: Es kurbelt den Kreislauf an, stärkt das Immunsystem und sorgt – besonders im Winter – für den richtigen Frischekick.In vielen Gegenden der Steiermark ist Radfahren von November bis März nicht viel anders als das restliche Jahr über. Mangels Schnee sind es oft nur eisige Temperaturen, die Radler daran erinnern, dass es Winter ist. Daher gehören Haube, Schal, Jacke, Handschuhe, Winterschuhe zur Standardausrüstung.Bei der Oberbekleidung ist unbedingt darauf zu achten, dass sie nicht zu dunkel ist beziehungsweise im Idealfall mit Reflektorstreifen ausgestattet ist.

Der Verkehrsclub Österreich (VCÖ) gibt folgende Tipps zum sicheren Radfahren in der dunklen, kalten Jahreszeit:1. Auf gute, funktionierende Beleuchtung achten. Zu empfehlen ist ein Nabendynamo sowie ein Standlicht als Rücklicht2. Funktionieren der Bremsen regelmäßig kontrollieren3. Kontrollieren, ob alle vorgeschriebenen Reflektoren am Fahrrad montiert sind4. Kette öfters ölen5. Reifendruck etwas verringern6. Sattel etwas niedriger stellen7. Langsamer und aufmerksamer fahren8. Nicht abrupt bremsen9. In Kurven bei Schneefahrbahn und bei Glätte besonders vorsichtig sein10. Bei höheren Minusgraden kann Radschloss einfrieren, daher einen Enteiser mitnehmen11. Wer Rostschäden vermeiden will, sollte sein Rad im Winter öfter reinigen.Und noch ein wichtiger Hinweis zu den Verkehrsregeln: Bei ungeräumten oder stark vereisten Radwegen dürfen Radfahrer die Fahrbahn benützen. Die Radweg-Benützungspflicht gilt nicht, wenn ein Befahren dieser unzumutbar ist.