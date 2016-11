Der Jagdliche Advent geht in die zwölfte Runde

23.11.2016, 00:30 Uhr

, mit einem Konzert des Musikvereines Turnau und der Turnauer Hochsteirer in der Pfarrkirche.Am Samstag, dem, haben vor der offiziellen Eröffnung um 17 Uhr, die Kinder der Volksschule und des Kindergartens Turnau vor der Kulisse des Turnauer Gemeindeamtes, ab 15 Uhr, genauso ihren Auftritt wie die Turnauer Alphornbläser (15.30 Uhr) und die Trippl-Musi (16 Uhr). Auf einen Sprung vorbeikommen wird dabei auch das Christkind gemeinsam mit Knecht Ruprecht, vorfahren werden die beiden in einer Pferdekutsche. In einer feierlichen Stunde wird der Christbaum auf dem Marktplatz unter der Moderation von Bürgermeister Stefan Hofer heuer gemeinsam mit dem Musikverein, der Trippl Musi, der Tanzlmusi Flott Aufgspüd und den Turnauer Alphornbläsern feierlich entzündet. Am ersten Adventsonntag, dem, soll – bei passenden Wetterverhältnissen – die Heilige Messe, um 9 Uhr, erstmals auf dem Hauptplatz gefeiert werden. Danach präsentieren sich der Jagdschutzverein und Trachtenmode Wernbacher vor dem Gemeindeamt und ab 12 Uhr gibt es Kirchenführungen mit Peter Kuchler.Übrigens: Am 9. Dezember findet eine Advent-Lesung mit Christine Brunnsteiner in der Pfarrkirche Turnau statt. Karten dafür gibts im Bürgerbüro der Marktgemeinde.Von Angelika Kern