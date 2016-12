Die WOCHE-Vorsätze 2017

29.12.2016, 07:00 Uhr

Und jährlich grüßt das Murmeltier...

Jeder hat es schon einmal getan. Viele sprechen im Nachhinein ungern darüber.Gute Vorsätze für das neue Jahr. Die Motivation ist groß, solange der Zeitpunkt für die Umsetzung noch in der Ferne liegt. Aber leider siegt am Ende oft doch die Gewohnheit und man nimmt den guten Vorsatz einfach wieder ins nächste Jahr mit. Ein Großteil der guten Vorsätze werden nicht eingehalten, nicht zuletzt, weil sie für einen selbst einfach zu schwammig formuliert wurden oder weil der Wunsch nach der Veränderung noch nicht so groß ist.

Ich habe mir eigentlich noch nie vorsätze gemacht bzw. silvester nicht als anlass genommen, weil man sich unter dem jahr auch wunderbar kleinere ziele setzen kann, die erreicht werden wollen. nichtsdestoweniger versuche ich es für 2017 zum ersten mal: öfters mal das handy auf ruhemodus einstellen und mehr zeit mit der familie verbringen.



Foto: phtorxp|pixabay.com

… puh! Schwierig.

Ich möchte auf jeden Fall 2017 wieder mehr Sport machen.

Aber auch mehr zur Ruhe kommen.

Für 2016 habe ich dieselben Vorsätze gehabt und leider auch nur teilweise umgesetzt. Immerhin habe ich im Herbst einige Radtouren mit meinem Sohn Max unternommen – und bin dabei von Tour zu Tour fitter geworden. Zuletzt habe ich die steilen Hügel im und um Bad Gleichenberg nicht mehr geschoben!! Daran möchte ich im neuen Jahr direkt anknüpfen, und sobald das Wetter es wieder zulässt, in die Pedale treten.

Bei mir waren es bisher immer die Klassiker wie „Mehr Sport treiben“ oder „Abnehmen“. Für das kommende Jahr nehme ich die Sache nicht ganz so ernst und hab mir daher vorgenommen: 1. Einmal wöchentlich zum Fitnesscenter zu fahren, um zu sehen, ob es noch existiert. 2. Mir eine andere Waage zu kaufen, denn meine jetzige zeigt ein paar Kilo zu viel an. Damit stehen die Chancen nicht schlecht, meine guten Vorsätze zumindest bis Feber durchzuhalten.

Meine Vorsätze mache ich nie von einem gewissen Datum oder einem Stichtag abhängig, aber ich möchte mir künftig mehr Zeit für mich und vor allem für meine liebsten Menschen in meinem familiären und persönlichen Umfeld nehmen. Das nimmt man sich immer wieder mal vor, aber ab und wann wird man dann doch wieder zu egoistisch und fällt in die alten Muster zurück. Daher muss man sich immer wieder mal selbst ermahnen.

An meinen allerschönsten Vorsatz, den ich auch gehalten habe, erinnere ich mich gerne zurück, weil mich das Geschaffte stolz macht. Damals habe ich zum Rauchen aufgehört und bis heute nicht ein einziges Mal an einer Zigarette „gezogen“.



Foto: pexels|pixabay.com

Ich bin auch so ein klassischer Fall von "Ab nächstes Jahr, mache ich xy!". Sport stand und steht noch immer ganz oben auf dieser Liste, die irgendwie nur länger, aber nicht kürzer wird. Ebenfalls ganz oben steht für das kommende Jahr: mehr Bücher lesen. Hoffentlich bleibt es im kommenden Jahr nicht nur ein guter Vorsatz, sondern wird auch in die Tat umgesetzt.

Ich möchte gerne meine Arbeit so anlegen, dass ich künftig noch mehr draußen bei den Leuten bin

Mehr Augenmerk auf den jeweils ersten Satz bei Artikeln sowie auch bei Bildunterschriften

Regionauten noch besser in der Zeitung vorkommen lassen



Eher persönlich:

Mehr Ruhe beim Arbeiten, auch wenn alle zugleich etwas von mir brauchen

regelmäßig gesund essen auch in Produktionszeiten



Bereits eingehalten

Lokalbezug in den Glossen

Qualitativ fragwürdige Fotos nachbearbeiten lassen.

Serien durchhhalten

Vorsätzlich weniger in Schachtelsätze verpacken.

Ich will mein Abo im Fitnessstudio wieder richtig nützen und mindestens zweimal in der Woche ein Cirkeltraining absolvieren. Am besten gleich in der Früh, der wird der Körper so richtig warum und der Kopf wird frei.

Und ich werde 2017 des öfteren zu Fuß zur Arbeit gehen (sind ja bloß 15 Minuten Gehzeit) und wenn es wärmer wird, mit dem E-Bike ins Büro radeln und auch andere Wege, die ich jetzt mit dem Auto zurücklege, mit Ritten auf dem Drahtesel erledigen.



Foto: pexels|pixabay.com

