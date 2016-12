3.000 Freiwillige für die Special Olympics in der Steiermark

25.12.2016, 15:00 Uhr

Von der Schülerin bis zum Unternehmensberater: Alle wollen bei den "Spielen der Herzen" mit dabei sein.

Rund 2.700 Athleten aus 107 Nationen, die von mehr als 1100 Trainern betreut werden, machen die Steiermark in ein paar Wochen zum Zentrum der Sportwelt. Vom 14. bis 25. März finden in Graz, Schladming und Ramsau die Special Olympics World Winter Games statt, über die knapp 1.000 Medienvertreter vor Ort berichten werden.Damit die weltweit größte Sportveranstaltung des kommenden Jahres reibungslos über die Bühne gehen kann, sind jede Menge freiwillige Helfer erforderlich. An die 3.000 dieser Volunteers haben sich gemeldet, um ihre Freizeit in den Dienst des Festes im Zeichen der intellektuell beeinträchtigten Sportler zu stellen.„Es ist unglaublich, wie viele Menschen bereit sind, sich als Freiwillige einzubringen“, sagt Special-Olympics-Österreich-Präsident Jürgen Winter, „von der Schülerin aus Graz bis zur Regieassistentin aus Wiesbaden, von der Eisschnellläuferin aus den Niederlanden bis zum Unternehmensberater aus Baden, vom Bankbeamten aus Belgien bis zur pensionierten Krankenpflegerin aus Grundlsee – die Palette ist schier unerschöpflich.“

Auch Menschen, die in der Öffentlichkeit nicht unbekannt sind, engagieren sich ehrenamtlich. Wie beispielsweise der Stainzer „Schilchermaler“ Rudolf Th.Spari. „Bei einem Gespräch mit Special-Olympics-Vizepräsident Marc Angelini hab‘ ich vor Monaten erfahren, dass Delegationsbegleiter für die Winter Games gesucht werden. Durch unsere zahlreichen Reisen in arabische Länder wie Ägypten, Marokko, Jordanien, den Oman und die Vereingten Arabischen Emirate war es mir ein Bedürfnis, einem arabischen Team unser Land zu zeigen. So bin ich Delegationsleiter für die Emirate geworden, meine Gattin, die mehr als 30 Jahre Leiterin einer Behinderteneinrichtung war und Griechisch spricht, bekam Zypern zugeteilt. Die Gruppe der VAE wird eine Woche vor den Spielen anreisen, um Sportartikel und Winterbekleidung vor Ort einzukaufen, da diese hier wesentlich günstiger sind als in ihrer Heimat.“ Schmunzelnder Nachsatz: „Und die Auswahl ist auch größer…“ Abseits vom offiziellen Hostprogramm will Spari „seinen“ Gästen auch Graz, Wien und die Weststeiermark zeigen.Wer unter dem Motto „Heartbeat for the World“ selbst Teil der Olympic Winter Games werden möchte, kann dies auf ganz einfachem Weg schaffen: Es werden noch kostenlose Quartiere für die Volunteers gesucht. Unterkunftsangebote bitte unter volunteers@austria2017.org bzw. telefonisch bei Birgit Winter (0664 883 155 54) oder Alexandra Schmidt (0664 883 155 53).