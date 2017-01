Broschüre gegen Gewalt in der Schule

09.01.2017, 16:30 Uhr

"Was tun?" Unter diesem Titel gibt es Anleitungen zur Gewaltprävention

Ein Team steirischer Schulpsychologen unter der Leitung von Josef Zollneritsch hat ein umfassendes Werk zum Thema Gewalt an steirischen Schulen erstellt. Auf 60 Seiten hat man unter dem Titel "Was tun? – Gewalt und Verhaltensstörungen im Umfeld Schule" kompakt die wichtigsten Themen zusammengefasst:- Schulhauskultur und Gewaltprävention- Störungen des Sozialverhaltens- Psychische Gewalt am Kind- Mobbing und Cyber-Mobbing- Sexualisierte Gewalt im Umfeld von Kindern undJugendlichen- Radikalismus/Extremismus- Schulabsentismus

In einem praktischen Teil werden dann auch noch Frühwarnsignale und Maßnahmen erläutert. Josef Zollernitsch, Schulpsychologe des Landes Steiermark dazu: "Schulinterne undschulexterne Helfersysteme haben die Aufgabe, allen im Schulhaus befindlichen Personen Sicherheit, Schutz und vor allem Vertrauen zu bieten. Denn Schulen sind Lern- und Lebensorte, die ausschließlich dem gemeinsamen Wachstum verpflichtet sein dürfen."