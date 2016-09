Die Region Bad Gleichenberg ist zum Verlieben

28.09.2016, 00:01 Uhr

Die wunderbar wanderbare Region Bad Gleichenberg brilliert auch kulinarisch. Das Motto des Kurortes: die Liebe meines Lebens.

Rund um das neue Bad Gleichenberg präsentiert sich im goldenen Herbst eine faszinierende, farbenfrohe Bilderbuchlandschaft. Eine willkommene Gelegenheit, auf einem der vielen Wanderwege die Natur zu genießen. So erwarten Wanderer eine gemeinsame Tour auf der Herzspur, eine Eintragung im Gipfelbuch des Gleichenberger Kogels oder ein spannendes Kapitel der Erdgeschichte auf dem Geo-trail rund um den Vulkankogel in Kapfenstein. Und Schloss Kapfenstein eröffnet herrliche Ausblicke in die Region.

Breites Kulinarik-Angebot

Region Bad Gleichenberg

Nach der Wanderung laden prämierte Gasthäuser und klassische steirische Buschenschänken zum lukullischen Verwöhnprogramm. Die große Bandbreite hochwertiger Kulinarik zählt zu den Aushängeschildern der Region Bad Gleichenberg. Zur Erholung laden auch die Therme der Ruhe oder der neue Hauptplatz von Bad Gleichenberg mit den Wasserspielen und der umliegenden Gastronomie. Jüngster Zuwachs: „Einfach Fitz – die Zuckerbäcker.“ Empfehlenswert ist auch der Vulkanlandmarkt, der freitags zum Kosten und Kaufen einlädt. Eine Region zum Verlieben, ganz gemäß dem Motto „Region Bad Gleichenberg – Die Liebe meines Lebens“.Advent „wia‘s früher wor“, rund um den Mammutbaum und die Krippe aus überlebensgroßen Holzfiguren baut sich am Hauptplatz von Bad Gleichenberg einer der stimmigsten Adventmärkte des Landes auf: echtes Handwerk, kulinarische Leckerbissen, weihnachtliche Melodien, Kutschenfahrten durch den Kurpark, etc. Jeden Adventsonntag von 14 bis 18 Uhr. Der Eintritt ist frei.mit regionalen Spezialitäten immer freitags von 16 bis 19 Uhr am Hauptplatz von Bad Gleichenberg,Tourismusverband Region Bad GleichenbergObere Brunnenstraße 18344 Bad GleichenbergTel. 03159/2203,E-Mail: info@bad-gleichenberg.at Internet: www.bad-gleichenberg.at Diesen Beitrag im e-paper Herbstgenüsse lesen.