Diskussion zur Grazer Gemeinderatswahl: Jetzt liegt es an den Direktoren und Lehrern

20.12.2016, 08:53 Uhr

Am 13. Jänner stellen sich Spitzenkandidaten den Oberstufenschülern

Es ist alles bereit für die große Podiumsdiskussion zur Grazer Gemeinderatswahl am 13. Jänner (10 bis 12 Uhr), veranstaltet von der Landesschülervertretung, der Bürgerinfo Graz (BIG) und der WOCHE: Alle Spitzenkandidaten der im Stadtsenat vertretenen Parteien haben zugesagt, mit der Stadthalle gibt es einen würdigen Rahmen, Gregor Withalm wird als erfahrenen Moderator die Diskussion in ordentliche Bahnen lenken, die Firma "Spar" sorgt für Erfrischungen – jetzt liegt es nur noch am entsprechenden Publikum.

Für zwei Teilnehmer geht es nach Brüssel!

Unterstützung der Direktoren

Und auch hier sieht es sehr gut aus, das Interesse in den Grazer Schulen ist hoch, nachdem es für die meisten Schülerinnen und Schüler ja der erste "Urnengang" in ihrem Leben ist. Und auch die Landesschülervertretung rund um Misheel Ariun und Felix Pressler hat noch ein ""Zuckerl" parat: In der Schule, die die meisten Teilnehmer stellt, werden zwei Tickets für einen Brüssel-Trip mit der Landesschülervertretung verlost.Was fehlt noch? Nun: Was es jetzt noch braucht, ist die Unterstütztung der Direktoren und Lehrer, die es ihren Schülern ermöglichen an dieser schulbezogenen Veranstaltung im Rahmen der "politischen Bildung" teilzunehmen. Daher der große WOCHE-Appell: Liebe Grazer Pädagoginnen und Pädagogen – wir bitten euch um eure Unterstützung, damit diese Diskussion auch genug kritisches Publikum hat. Wir sagen schon vorab danke für Ihre Hilfe!