Genusstempel in der Altstadt

28.09.2016, 00:00 Uhr

Das Altstadthaus Bad Radkersburg bietet Genuss pur für alle Sinne auf höchstem Niveau.

Das Altstadthaus in Bad Radkersburg ist mit seiner mediterranen Küche und vielen genussreichen Extras ein Eldorado für Feinschmecker. Genussgarten, überdachte Arkadenterrasse, Enoteca, italienischer Verkaufsladen und Restaurant –Genießerherz, was willst du mehr?Jetzt im Frühherbst empfiehlt der Küchenchef beispielsweise Branzino in der Salzkruste, hausgemachte Spaghetti mit Trüffelrahmsoße, Jakobsmuscheln vom Grill oder Steinpilzrisotto.

Achtung, vormerken!

Dienstag bis Donnerstag von 17 bis 22 Uhr, Freitag, Samstag von 12 bis 22 Uhr. Geschlossene Feiern sind auch außerhalb der Öffnungszeiten möglich.Ab 12. November lädt das Altstadthaus wieder zu einer ganz besonders geschmackvollen Weihnachtsausstellung mit italienischem Panettone, Kugeln aus Murano-Glas etc. ein.Das AltstadthausHauptplatz 198490 Bad RadkersburgTel.: 03476/20271E-Mail: info@das-altstadthaus.at Internet: www.das-altstadthaus.at Diesen Beitrag im e-paper Herbstgenüsse lesen.